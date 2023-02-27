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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

В совете директоров "Шереметьево" сменится представитель Минэкономразвития

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Правительство утвердило список кандидатов в совет директоров АО "Международный аэропорт Шереметьево" (МАШ). Такое распоряжение от 25 февраля опубликовано на портале правовой информации.

Вместо первого замминистра экономического развития Ильи Торосова в совет номинирован замглавы того же министерства Михаил Колесников. Кроме того, выдвинуты кандидатуры трех действующих членов: замглавы Росимущества Ильи Петрова (возглавляет совет) и руководителя ведомства Вадима Яковенко, а также замминистра транспорта РФ Игоря Чалика.

В совет входят девять директоров. Остальные пятеро, помимо названных выше, представляют основного собственника аэропорта - ООО "Шереметьево холдинг". Это, в частности, предприниматель и глава совета "Шереметьево холдинга" Александр Скоробогатько, президент компании Роман Зиновьев, первый вице-президент - инвестиционный директор Алексей Смагин, а также вице-президент по финансам Юлия Левитина и гендиректор МАШ Михаил Василенко.

Правительство Шереметьево МАШ Илья Торосов Михаил Колесников Минэкономразвития Игорь Чайка
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