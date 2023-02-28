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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

Инфляция во Франции в феврале неожиданно ускорилась до 7,2%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Во Франции в феврале потребительские цены, гармонизированные со стандартами Европейского союза, выросли на 7,2% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee.

Рост цен ускорился по сравнению с 7% в январе.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали сохранения инфляции на январском уровне.

Потребительские цены в феврале выросли на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, когда они повысились на 0,4%. Помесячная динамика показателя совпала с прогнозами экспертов.

Цены, рассчитанные по французским стандартам, в феврале выросли на 6,2% в годовом выражении и на 0,9% в помесячном. В январе они увеличились на 6% и 0,4% соответственно.

Стоимость продуктов питания во Франции в феврале выросла на 14,5% в годовом выражении после подъема на 13,3% месяцем ранее, рост цен на энергоносители замедлился до 14% с 16,3%, на промышленные товары - ускорился до 4,6% с 4,5%. Услуги подорожали в прошлом месяце на 2,9% (2,6% в январе).

Тем временем потребительские расходы во Франции в январе подскочили на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали рост показателя всего на 0,4%.

По пересмотренным данным, в декабре показатель упал на 1,6%, а не на 1,3%, как сообщалось ранее.

Франция Insee Евросоюз
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