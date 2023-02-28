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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

ВВП Франции в IV квартале вырос на 0,1%, как и ожидалось

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Объем ВВП Франции в четвертом квартале увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные национального статистического института Insee.

Окончательные данные совпали с предварительной оценкой. Аналитики в среднем не ожидали пересмотра, по данным опроса Trading Economics.

Между тем потребительские расходы в стране в октябре-декабре снизились на 1,2% по сравнению с предыдущим кварталом, валовые вложения в основной капитал увеличились на 0,3%, государственные расходы - на 0,6%.

Объем французского экспорта в четвертом квартале вырос на 0,5%, импорт уменьшился на 0,4% в результате снижения цен на энергоресурсы.

Экономика Франции выросла на 0,5% относительно четвертого квартала 2021 года. Повышение ВВП в годовом выражении также совпало с предварительной оценкой и ожиданиями аналитиков.

По итогам всего 2022 года ВВП Франции увеличился на 2,6% после подъема на 6,8% в 2021 году.

Франция
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