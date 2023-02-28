Palantir сократит около 2% рабочих мест

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Американская Palantir Technologies Inc., поставщик решений для работы с большими данными, сократит около 2% рабочих мест, сообщает Market Watch.

"Текущий момент является переломным для компании, и чтобы продолжать развиваться, мы приняли сложное решение о сокращении команд в нескольких направлениях, - заявила изданию представитель Palantir. - Сокращения коснутся менее 2% сотрудников, и это крайне болезненное решение необходимо для будущего компании".

Она отметила, что Palantir продолжит наем сотрудников в стратегических подразделениях бизнеса.

По данным на 31 декабря 2022 года, в компании в режиме фултайм работали 3838 человек.

За последние 12 месяцев капитализация Palantir снизилась на 34%.

Palantir была основана в 2003 году группой инвесторов во главе с известным предпринимателем Питером Тилем, стоявшим также у истоков создания платежного сервиса PayPal. Технологии для обработки данных Palantir активно используются силовыми структурами США и других государств. По некоторым данным, алгоритмы Palantir использовались для обнаружения Усамы бен Ладена, а также для борьбы с крупными террористическими сетями.