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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

Palantir сократит около 2% рабочих мест

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Американская Palantir Technologies Inc., поставщик решений для работы с большими данными, сократит около 2% рабочих мест, сообщает Market Watch.

"Текущий момент является переломным для компании, и чтобы продолжать развиваться, мы приняли сложное решение о сокращении команд в нескольких направлениях, - заявила изданию представитель Palantir. - Сокращения коснутся менее 2% сотрудников, и это крайне болезненное решение необходимо для будущего компании".

Она отметила, что Palantir продолжит наем сотрудников в стратегических подразделениях бизнеса.

По данным на 31 декабря 2022 года, в компании в режиме фултайм работали 3838 человек.

За последние 12 месяцев капитализация Palantir снизилась на 34%.

Palantir была основана в 2003 году группой инвесторов во главе с известным предпринимателем Питером Тилем, стоявшим также у истоков создания платежного сервиса PayPal. Технологии для обработки данных Palantir активно используются силовыми структурами США и других государств. По некоторым данным, алгоритмы Palantir использовались для обнаружения Усамы бен Ладена, а также для борьбы с крупными террористическими сетями.

Palantir США Питер Тиль
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