Palantir завершила с прибылью четвертый квартал подряд

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Американская Palantir Technologies, поставщик решений для работы с большими данными, завершила с прибылью четвертый квартал подряд, при этом скорректированный показатель и выручка в июле-сентябре оказались чуть выше ожиданий экспертов, сообщает MarketWatch.

Чистая прибыль компании в третьем квартале составила $71,5 млн, или 3 цента в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $123,9 млн, или 6 центов на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль составила 7 центов на акцию.

Выручка выросла на 17% - до $558,2 млн против $477,9 млн годом ранее. Доходы от коммерческих контрактов повысились на 23%, от госконтрактов - на 12%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали прибыль без учета разовых факторов на уровне 6 центов на акцию при выручке в $556 млн.

Число клиентов, использующих разработанную компанией платформу искусственного интеллекта AIP, выросло почти втрое, заявил главный директор по выручке Райан Тейлор.

Palantir ожидает, что в четвертом квартале получит прибыль, а выручка будет находиться в диапазоне $599-603 млн. Эксперты прогнозировали выручку в районе $600 млн.

Котировки акций Palantir растут на 18,7% на торгах в четверг.

Palantir была основана в 2003 году группой инвесторов во главе с известным предпринимателем Питером Тилем, стоявшим также у истоков создания платежного сервиса PayPal. Технологии для обработки данных Palantir активно используются силовыми структурами США и других государств. По некоторым данным, алгоритмы Palantir использовались для обнаружения Усамы бен Ладена, а также борьбы с крупными террористическими сетями.