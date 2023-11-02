Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Palantir завершила с прибылью четвертый квартал подряд

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Американская Palantir Technologies, поставщик решений для работы с большими данными, завершила с прибылью четвертый квартал подряд, при этом скорректированный показатель и выручка в июле-сентябре оказались чуть выше ожиданий экспертов, сообщает MarketWatch.

Чистая прибыль компании в третьем квартале составила $71,5 млн, или 3 цента в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $123,9 млн, или 6 центов на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль составила 7 центов на акцию.

Выручка выросла на 17% - до $558,2 млн против $477,9 млн годом ранее. Доходы от коммерческих контрактов повысились на 23%, от госконтрактов - на 12%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали прибыль без учета разовых факторов на уровне 6 центов на акцию при выручке в $556 млн.

Число клиентов, использующих разработанную компанией платформу искусственного интеллекта AIP, выросло почти втрое, заявил главный директор по выручке Райан Тейлор.

Palantir ожидает, что в четвертом квартале получит прибыль, а выручка будет находиться в диапазоне $599-603 млн. Эксперты прогнозировали выручку в районе $600 млн.

Котировки акций Palantir растут на 18,7% на торгах в четверг.

Palantir была основана в 2003 году группой инвесторов во главе с известным предпринимателем Питером Тилем, стоявшим также у истоков создания платежного сервиса PayPal. Технологии для обработки данных Palantir активно используются силовыми структурами США и других государств. По некоторым данным, алгоритмы Palantir использовались для обнаружения Усамы бен Ладена, а также борьбы с крупными террористическими сетями.

США Palantir Technologies Palantir Усама бен Ладен Райан Тейлор Питер Тиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"СПБ биржа" не будет проводить 3 ноября торги в основных режимах

"Русский стандарт" и Почта банк призвали клиентов за рубежом снять деньги с UnionPay

"Русский стандарт" и Почта банк призвали клиентов за рубежом снять деньги с UnionPay

Доллар подорожал на 61 копейку, евро - на 1,52 рубля на новых санкциях США

Рынок акций РФ просел ниже 3200п по индексу МосБиржи на фоне санкций США

Торги иностранными и российскими акциями на "СПБ бирже" приостановлены

Акции "СПБ биржи" и АФК Система" упали на новостях о санкциях США

Штаты ввели санкции против ООО "Арктик СПГ 2"

АФК "Система" и связанные с ней структуры попали под санкции США

АФК "Система" и связанные с ней структуры попали под санкции США

Минпромторг предложил продлить эксперимент по tax free еще на год

Минпромторг предложил продлить эксперимент по tax free еще на год

Государство докапитализирует РЖД на 162 млрд рублей

Государство докапитализирует РЖД на 162 млрд рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });