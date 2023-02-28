Нерезиденты сократили инвестиции в ОФЗ в январе еще на 211 млрд рублей

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в январе 2023 года уменьшился на 211 млрд рублей, или на 10,7%, до 1,767 трлн рублей (минимум с 1 марта 2017 года), сообщается на сайте ЦБ РФ.

Доля нерезидентов в ОФЗ в январе снизилась до 9,9% с 11,1%. Значение этого долевого показателя на 1 февраля стало минимальным с 1 августа 2012 года, тогда доля нерезидентов составляла 9,1%.

В то же время объем рынка ОФЗ в январе вырос на 32 млрд рублей, или на 0,2%, до 17 трлн 915 млрд рублей.

В 2022 году нерезиденты снизили объем инвестиций в ОФЗ на 1 трлн 104 млрд рублей, или на 35,8%, с 3,082 трлн рублей.