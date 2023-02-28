Банк России отметил снижение выдачи ипотеки в январе на 14%

Средневзвешенная ставка выросла до 7,86%

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российские банки в январе 2023 года выдали заемщикам ипотечные жилищные кредиты на общую сумму 281,6 млрд рублей, что на 13,9% меньше, чем в январе 2022 года (327 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ.

В годовом измерении количество предоставленных в январе кредитов снизилось на 18,6% (77,3 тысячи против 95 тысяч).

Совокупный портфель рублевых ипотечных кредитов в январе увеличился на 81,8 млрд рублей, или на 0,6%, до 13 трлн 923,6 млрд рублей, с учетом приобретенных прав требований - до 14 трлн 141,7 млрд рублей.

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным в рублях, в январе увеличилась до максимальных с марта 2022 года 7,86% с 6,65% в декабре.

Средний размер одного ипотечного кредита в январе составил 3,643 млн рублей, что на 7,9% меньше, чем в декабре 2022 года (рекордные 3,954 млн рублей). Годовые темпы роста этого показателя снизились до 5,8% после 17,9% в декабре и 12,8% в ноябре.

Средневзвешенный срок кредита в январе 2023 года уменьшился на 4,5 месяца - до 284,9 месяца с рекордных 289,4 месяца (24 года и 1,4 месяца) в декабре.