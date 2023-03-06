ВТБ отметил рост выдачи ипотеки в феврале в 1,5 раза по сравнению с январем

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Российские банки в феврале увеличили выдачу ипотеки в 1,5 раза по сравнению с январем, но сократили продажи на 12% в сравнении с февралем прошлого года, когда был зафиксирован ажиотажный спрос в преддверии увеличения ставок, подсчитали в ВТБ.

По оценке ВТБ, в феврале банки выдали более 420 млрд рублей по ипотеке, увеличив результат января в 1,5 раза. Факторами роста стали реализация льготной ипотеки, ввод новых девелоперских объектов и ожидаемое сокращение субсидированных программ от застройщиков.

"Традиционно в начале года рынок недвижимости характеризуется низкой клиентской активностью, но вот уже второй год подряд ситуация заметно отличается от стандартных трендов. В прошлом году продажи подогревались грядущим ростом ключевой ставки, а в этом основным драйвером выступает льготная ипотека, в том числе реализуемая в партнерстве с застройщиками", - прокомментировал статистику вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.

Банк ожидает, что в марте спрос на ипотеку по-прежнему будет высок и более стабилен, чем в прошлом году, когда рынок характеризовался большим уровнем турбулентности.

По оценке Дячкина, в целом в 2023 году продажи на рынке ипотеки России могут составить более 5 трлн рублей и показать рост по сравнению с прошлым годом. Этот сегмент по-прежнему будет драйвером розничного кредитования, портфель которого по итогам года может достичь 30 трлн рублей с учетом секьюритизации. Основной интерес ипотечных заемщиков будет концентрироваться в сегменте вторичной недвижимости.

ВТБ в феврале оформил около 15 тыс. жилищных кредитов на 78 млрд рублей, что более чем в 1,7 раза превышает результат января. Средний чек составил порядка 5,2 млн рублей, увеличившись за год примерно на 20%.

Около 40% продаж в феврале пришлось на Москву и область (примерно 30 млрд рублей). На втором месте - Санкт-Петербург с Ленинградской областью (около 7 млрд рублей). В топ-5 регионов также вошли Краснодарский край (6,8 млрд), Республика Татарстан (3 млрд) и Новосибирская область (2,2 млрд).

Основным спросом клиентов пользовалось готовое жилье - его доля в общем количестве сделок ВТБ по итогам февраля составила 54% (+3 п.п. за год). Заемщики, приобретающие недвижимость в новостройках, ожидаемо отдавали предпочтение льготным программам. Среди них наибольшим интересом пользовалась "семейная ипотека": ее в феврале оформили примерно 3,5 тыс. клиентов в сумме более чем на 21 млрд рублей. Вторая по популярности программа - "Ипотека с господдержкой-2020": ею воспользовались около 3,1 тыс. заемщиков, оформивших кредиты на 19,5 млрд рублей.