Большинство рынков акций Европы снизились на признаках усиления инфляции

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы большинства крупнейших стран Западной Европы во вторник снизились на признаках усиления инфляции в еврозоне.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов опустился на 0,32% и составил 461,11 пункта.

Британский фондовый индекс FTSE 100 снизился на 0,7%, германский DAX - на 0,1%, французский САС 40 - на 0,4%.

В то же время итальянский FTSE MIB поднялся на 0,1%, испанский IBEX 35 - на 0,9% благодаря росту котировок акций банков и Saipem.

По итогам февраля Stoxx 600 увеличился на 1,9%, FTSE 100 - более чем на 1%, САС 40 - на 2,6%, DAX - на 1,5%. При этом все они завершили "в плюсе" второй месяц подряд.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в феврале увеличились на 7,2% в годовом выражении, показали предварительные данные статуправления. Темпы роста ускорились по сравнению с 7% в январе, тогда как опрошенные Trading Economics аналитики ожидали сохранения инфляции на прежнем уровне.

В Испании инфляция ускорилась в феврале до 6,1% с январских 5,9%, тогда как консенсус-прогноз предусматривал замедление до 5,5%.

Тем временем объем ВВП Франции в четвертом квартале увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Insee.

Котировки акций Bayer AG упали на 3,9%. Германский химический и фармацевтический концерн увеличил выручку в четвертом квартале на 8% благодаря сильным результатам сельскохозяйственного бизнеса, однако показатель оказался хуже ожиданий аналитиков.

Стоимость бумаг Ocado Group Plc рухнула на 12,2%, став лидером снижения среди компонентов Stoxx 600. Британский онлайн-ритейлер в финансовом году, который завершился 27 ноября, увеличил доналоговый убыток до 500,8 млн фунтов стерлингов ($604,2 млн) по сравнению с убытком в 176,9 млн фунтов годом ранее. Выручка составила 2,51 млрд фунтов против прогнозировавшихся 2,54 млрд фунтов.

Бумаги Vodafone Group подешевели на 0,9%. Emirates Telecommunications Group Co. сообщила об увеличении своей доли в британской телекоммуникационной компании примерно до 14%.

Между тем цена акций Banco Santander SA взлетела за день на 4,8%. Крупнейший банк Испании сообщил о планах повысить долю базовой прибыли, направляемой на выплаты акционерам в виде дивидендов и выкупа акций, до 50% к 2025 году по сравнению с 40% в 2022 году.

Бумаги других испанских и итальянских представителей финансовой отрасли также подорожали: BBVA - на 2,6%, Sabadell - на 2,2%, CaixaBank - на 1,3%, UniCredit - на 1,4%, Finecobank - на 1,8%, Assicurazioni Generali - на 2%.

За ними последовали и акции французских банков: Societe Generale - на 2%, BNP Paribas - на 1,1% и Credit Agricole - на 0,8%.

Итальянская нефтесервисная Saipem SpA в четвертом квартале резко сократила чистый убыток на фоне повышения выручки на 72%. Бумаги компании подорожали на 2,8%.

Самый значительный подъем в Stoxx 600 во вторник продемонстрировали акции инвестиционной компании Man Group Plc. Они подорожали на 8,7% на новости об уходе в отставку председателя совета директоров компании Джона Крайана в конце этого года. Новым председателем станет независимый член совета директоров Энн Уэйд.