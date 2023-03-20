Европейские рынки акций закрылись уверенным ростом

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили активным ростом торги в понедельник, инвесторы оценивали принимаемые регуляторами меры по урегулированию банковского кризиса.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 вырос на 0,98% и составил 440,6 пункта.

Британский фондовый индекс FTSE 100 увеличился на 0,93%, германский DAX - на 1,12%, французский CAC 40 - на 1,27%. Итальянский FTSE MIB прибавил 1,6%, испанский IBEX 35 - 1,3%.

В воскресенье было объявлено о том, что швейцарский банк UBS покупает испытывающий трудности Credit Suisse за 3 млрд швейцарских франков ($3,25 млрд). UBS заплатит по 0,76 франка за акцию Credit Suisse. Сделка будет полностью оплачена денежными средствами.

Котировки акций Credit Suisse рухнули на 56%. Тем временем цена бумаг UBS выросла на 1,3%.

Акции Deutsche Bank подешевели на 0,5%, Barclays - на 2,3%, Standard Chartered - на 3%, Societe Generale - на 0,8%. Тем временем бумаги Commerzbank выросли в цене на 1,5%, Credit Agricole - на 0,7%, UniCredit - на 2,4%, Banco de Sabadell - на 1,7%, Banco Santander - на 2,7%.

Капитализация BP Plc повысилась на 1,5%, Shell - на 1,3%, TotalEnergies - тоже на 1,3%, несмотря на падение цен на нефть.

Цена бумаг Electrolux поднялась на 3%. Шведский производитель бытовой техники заявил о том, что его финансовые цели остаются без изменения. В частности, компания намерена достичь маржи по операционной прибыли в 6% в среднесрочной перспективе.

Рыночная стоимость производителя электроники для аэрокосмической и оборонной отраслей Thales SA подскочила на 3,7% после того, как аналитики JPMorgan улучшили рекомендацию для бумаг компании до "выше рынка" с "нейтрального" уровня.

Между тем темпы роста цен производителей (индекс PPI) в Германии в феврале замедлились до минимума за семнадцать месяцев, сообщило статуправление страны. Показатель увеличился на 15,8% относительно того же месяца прошлого года благодаря менее значительному повышению стоимости энергоносителей.

Аналитики ожидали повышения на 14,5%, согласно данным Trading Economics.

Индекс PPI в феврале относительно предыдущего месяца снизился на 0,3%. Таким образом, он уменьшился по итогам пятого месяца подряд.