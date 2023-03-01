Акции Lumen, Tinder и Moderna стали лидерами падения в S&P 500 в феврале
Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Котировки акций телекоммуникационной компании Lumen Technologies Inc., Match Group, владельца приложений для знакомств Tinder и Hinge, а также фармацевтической Moderna Inc. стали лидерами падения среди компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, в феврале 2023 года.
Они подешевели соответственно на 35,2%, 23,5% и 21,2%, по данным FactSet.
В целом 78% компаний из S&P 500 зафиксировали снижение стоимости в феврале.
В топ-10 по величине роста в прошлом месяце вошли бумаги Nvidia Corp. и Tesla, подорожавшие на 18,8%, а также Meta Platforms Inc. (признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена) - на 17,4%. Лидером подъема стали акции фармкомпании Catalent Inc., прибавившие в цене 27,4%.
S&P 500 потерял за минувший месяц 2,6%. Nasdaq Composite опустился на 1,1%, Dow Jones Industrial Average - на 4,2%, что стало наихудшим месячным снижением с декабря прошлого года для первого индекса и сентября для второго, согласно данным Dow Jones Market Data.
Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают сохранение высокой инфляции в США, а также ожидания дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой, что может замедлить рост экономики страны или даже столкнуть ее в рецессию, отмечают эксперты.
Наиболее существенно среди одиннадцати отраслевых подындексов S&P 500 в прошлом месяце опустился энергетический - на 7,6%. Вырос только сектор информационных технологий - на 0,3%.
Лидеры падения котировок в феврале:
|Компания
|изм. в феврале
|изм.в 2023г
|изм.в 2022г
|Lumen Technologies Inc.
|-35.2%
|-34.9%
|-58.4%
|Match Group Inc.
|-23.5%
|-0.2%
|-68.6%
|Moderna Inc.
|-21.2%
|-22.7%
|-29.3%
|Dish Network Corp.
|-20.7%
|-18.7%
|-56.7%
|WestRock Co.
|-20.0%
|-10.7%
|-20.7%
|V.F. Corp.
|-19.8%
|-10.1%
|-62.3%
|Organon & Co.
|-18.7%
|-12.3%
|-8.3%
|Akamai Technologies Inc.
|-18.4%
|-13.9%
|-28.0%
|Newmont Corp.
|-17.6%
|-7.6%
|-23.9%
|International Flavors & Fragrances Inc.
|-17.1%
|-11.1%
|-30.4%
|Domino's Pizza Inc.
|-16.7%
|-15.1%
|-38.6%
|Fidelity National Information Services Inc.
|-15.6%
|-6.6%
|-37.8%
|News Corp.
|-15.4%
|-5.8%
|-18.4%
|Gen Digital Inc.
|-15.2%
|-9.0%
|-17.5%
|ConocoPhillips
|-15.2%
|-12.4%
|63.5%
|Devon Energy Corp.
|-14.7%
|-12.3%
|39.6%
|EOG Resources Inc.
|-14.5%
|-12.7%
|45.8%
|Mohawk Industries Inc.
|-14.3%
|0.6%
|-43.9%
|Electronic Arts Inc.
|-13.8%
|-9.2%
|-7.4%
|APA Corp.
|-13.4%
|-17.8%
|73.6%
Среди 30 компонентов индекса Dow Jones самое существенное снижение продемонстрировали цены акций Intel Corp. - на 11,8%, Home Depot Inc. - на 8,5%, а также Amgen, Walt Disney Co. и Honeywell International - на 8,2%.
Прирост стоимости показали бумаги всего трех компаний: JPMorgan Chase & Co. - на 2,4%, Apple Inc. - на 2,2% и Microsoft Corp. - на 0,6%.
В десятку наиболее подешевевших акций, которые входят в расчет Nasdaq, вошли, в частности, Lucid Group Inc. - на 21,9%, Adobe Inc. - на 12,5%, PayPal Holdings - на 9,7%, а также упоминавшиеся ранее Moderna, EA и Intel.
При этом самый значительный прирост зафиксировали бумаги биотехнологической Seagen Inc. - на 28,8%.