Акции Lumen, Tinder и Moderna стали лидерами падения в S&P 500 в феврале

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Котировки акций телекоммуникационной компании Lumen Technologies Inc., Match Group, владельца приложений для знакомств Tinder и Hinge, а также фармацевтической Moderna Inc. стали лидерами падения среди компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, в феврале 2023 года.

Они подешевели соответственно на 35,2%, 23,5% и 21,2%, по данным FactSet.

В целом 78% компаний из S&P 500 зафиксировали снижение стоимости в феврале.

В топ-10 по величине роста в прошлом месяце вошли бумаги Nvidia Corp. и Tesla, подорожавшие на 18,8%, а также Meta Platforms Inc. (признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена) - на 17,4%. Лидером подъема стали акции фармкомпании Catalent Inc., прибавившие в цене 27,4%.

S&P 500 потерял за минувший месяц 2,6%. Nasdaq Composite опустился на 1,1%, Dow Jones Industrial Average - на 4,2%, что стало наихудшим месячным снижением с декабря прошлого года для первого индекса и сентября для второго, согласно данным Dow Jones Market Data.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают сохранение высокой инфляции в США, а также ожидания дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой, что может замедлить рост экономики страны или даже столкнуть ее в рецессию, отмечают эксперты.

Наиболее существенно среди одиннадцати отраслевых подындексов S&P 500 в прошлом месяце опустился энергетический - на 7,6%. Вырос только сектор информационных технологий - на 0,3%.

Лидеры падения котировок в феврале:

Компания изм. в феврале изм.в 2023г изм.в 2022г Lumen Technologies Inc. -35.2% -34.9% -58.4% Match Group Inc. -23.5% -0.2% -68.6% Moderna Inc. -21.2% -22.7% -29.3% Dish Network Corp. -20.7% -18.7% -56.7% WestRock Co. -20.0% -10.7% -20.7% V.F. Corp. -19.8% -10.1% -62.3% Organon & Co. -18.7% -12.3% -8.3% Akamai Technologies Inc. -18.4% -13.9% -28.0% Newmont Corp. -17.6% -7.6% -23.9% International Flavors & Fragrances Inc. -17.1% -11.1% -30.4% Domino's Pizza Inc. -16.7% -15.1% -38.6% Fidelity National Information Services Inc. -15.6% -6.6% -37.8% News Corp. -15.4% -5.8% -18.4% Gen Digital Inc. -15.2% -9.0% -17.5% ConocoPhillips -15.2% -12.4% 63.5% Devon Energy Corp. -14.7% -12.3% 39.6% EOG Resources Inc. -14.5% -12.7% 45.8% Mohawk Industries Inc. -14.3% 0.6% -43.9% Electronic Arts Inc. -13.8% -9.2% -7.4% APA Corp. -13.4% -17.8% 73.6%

Среди 30 компонентов индекса Dow Jones самое существенное снижение продемонстрировали цены акций Intel Corp. - на 11,8%, Home Depot Inc. - на 8,5%, а также Amgen, Walt Disney Co. и Honeywell International - на 8,2%.

Прирост стоимости показали бумаги всего трех компаний: JPMorgan Chase & Co. - на 2,4%, Apple Inc. - на 2,2% и Microsoft Corp. - на 0,6%.

В десятку наиболее подешевевших акций, которые входят в расчет Nasdaq, вошли, в частности, Lucid Group Inc. - на 21,9%, Adobe Inc. - на 12,5%, PayPal Holdings - на 9,7%, а также упоминавшиеся ранее Moderna, EA и Intel.

При этом самый значительный прирост зафиксировали бумаги биотехнологической Seagen Inc. - на 28,8%.