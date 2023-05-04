Moderna сократила квартальную чистую прибыль в 46 раз

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Американская биотехнологическая компания Moderna Inc. в первом квартале 2023 года снизила чистую прибыль в 46 раз, однако аналитики ожидали убыток.

В январе-марте чистая прибыль компании составила $79 млн, или $0,19 в расчете на акцию, против $3,657 млрд, или $8,58 на акцию, годом ранее.

Выручка уменьшилась до $1,862 млрд с $6,066 млрд в прошлом году на фоне сокращения продаж вакцин от COVID-19. При этом глава Moderna Стефан Бансель отметил прогресс по новым контрактам на поставку таких вакцин в адрес американских аптечных и больничных сетей и органов власти.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали чистый убыток на уровне $1,75 на акцию при выручке в $1,178 млрд.

С начала года капитализация Moderna снизилась на 27,6% (до $50,77 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 набрал 6,5%.