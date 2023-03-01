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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Для импортеров зерна из дружественных стран разработан механизм аукционов

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Союз экспортеров зерна совместно с "Московской биржей" проработал механизм экспортных зерновых аукционов с расчетами в рублях. Принять участие в них смогут импортеры российского зерна из дружественных стран, сообщила заместитель генерального директора "Объединенной зерновой компании" (ОЗК) Ксения Боломатова на агропромышленной конференции "День Агро" в среду в Москве.

"Механизм предполагает организацию расчетов через Национальный клиринговый центр, сами закупочные аукционы планируется проводить на площадке Национальной товарной биржи, входящей в группу Мосбиржи", - сказала она.

Как считает Боломатова, с запуском биржевых экспортных торгов зерном у России появится линейка собственных ценовых индикаторов - бенчмарков на базисе FOB. "Торги могут быть запущены сразу, как только будет согласован соответствующий механизм", - уточнила она.

Как заявил "Интерфаксу" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, несмотря на рекордные экспортные отгрузки зерна, происходит "системное сжатие "санкционного кольца" через банки, финансовые и судоходные компании". "Необходимо заранее проработать механизм торгов за рубли. Рынок ждет решения по рублевому фондированию. Без механизма финансирования рублями экспортные биржевые торги в России будет невозможно запустить", - сказал он.

"Первые покупатели, рискнувшие заключить с нашими экспортерами рублевые контракты, столкнулись с проблемой приобретения нашей валюты для расчетов и убытками от курсовой разницы, что негативно повлияло на дальнейшее развитие бизнеса, - сообщил Зернин. - Кроме того, в условиях отсутствия нашей активности есть высокая вероятность появления зерновой биржи на Ближнем Востоке, где сейчас прорабатывается аналогичный проект".

По его словам, переход инициативы от ведущего экспортера зерна к странам-импортерам может серьезно поменять ценовую конъюнктуру на ключевом направлении российского агроэкспорта.

РФ в 2022 году собрала рекордные 153,8 млн тонн зерна, в том числе 104,4 млн тонн пшеницы. По прогнозу Минсельхоза, экспорт в этом сельхозгоду может составить 55-60 млн тонн.

Союз экспортеров зерна
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