Запасы газа в подземных хранилищах Европы упали до 61%

Заявка "Газпрома" на транзит через Украину выросла до максимума

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Европа на текущей неделе активно тратит запасы газа из подземных хранилищ и резервуаров терминалов по приему СПГ; запасы газа в европейских ПХГ сократились до 61%.

Нынешняя погода в регионе характеризуется высокими дневными температурами, но и сильными ночными морозами.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транзит на среду в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель в среду был 42,2 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Опубликованная номинация является максимальной технически возможной на данном направлении заявкой с учетом всех введенных украинской стороной ограничений.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе в среду упала до 11,5% от потребностей региона в электричестве - это минимальное значение за последние 6 дней. За прошлую неделю вклад ветряков был в среднем 16%, сообщает ассоциация WindEurope.

Цены на газ в Европе немного укрепились. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах во вторник закрылся на уровне $525 за тысячу кубометров.

Снова заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Апрельский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $521; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $479.

Запасы газа в Европе

Текущий уровень резервов газа сократился до 61,07% - это на 22 процентных пункта выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 28 февраля запасы сократились на 0,52 процентного пункта. Отборы газа за понедельник и вторник существенно превысили стандартные темпы изъятий для этого времени (средние показатели для этой даты за последние пять лет).

Теплая погода в октябре, ноябре и январе, а также меры экономии привели к тому, что на данный момент уровень резервов в ПХГ является максимальным за всю историю наблюдений. Это усиливает уверенность властей в благополучном прохождении зимы.

Европейские терминалы по приему СПГ в январе работали с производительностью 62%, с начала февраля средний показатель 63%. При этом в последний день февраля зафиксирован показатель в 71% использования - это максимум за последние 2,5 месяца.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт.

Мягкая погода сократила расход газа из американских хранилищ. За очередную отчетную неделю (закончилась 17 февраля) резервы сократились на 2 млрд куб. м - это в два с половиной раза меньше, чем тратится обычно в этом время.

Текущий уровень запасов составляет 46%, что на 15 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Нынешний уровень запасов вплотную приблизился к максимальному значению за последние пять лет.

Крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG объявил о возобновлении работы двух из трех линий сжижения. Это сократит избыток газа на рынке США и повысит предложение СПГ на глобальном рынке.