Понижение температуры заставило Европу активнее использовать газ

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - С начала недели в Европе немного похолодало, и если дневные температуры снизились незначительно, по ночам отмечаются заморозки. Это заставляет отрасль активнее расходовать газ и отбирать его из подземных хранилищ.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщил, что принял от "Газпрома" заявку на транзит на среду в объеме 42,2 млн куб. м. Такой же объем был заказан днем ранее. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

"Газпром" подает газ через территорию Украину, в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,2 млн куб. м на 1 марта, сообщил представитель монополии Сергей Куприянов. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

Европейский рынок

Под влиянием роста притока сжиженного природного газа в регион цены на газ пошли вниз. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах во вторник закрылся на уровне $522 за тысячу кубометров.

Снова заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Апрельский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $513; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $480.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за прошлую неделю обеспечила 16% потребностей региона в электричестве, а во вторник упала ниже 13%, сообщает ассоциация WindEurope.

Запасы газа в Европе

Текущий уровень резервов газа сократился до 61,65% - это на 22 процентных пункта выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 27 февраля запасы сократились на 0,54 процентного пункта. Это максимальное значение за последние 17 дней. Отбор газа за понедельник также существенно превысил стандартные темпы изъятий для этого времени (средний показатель для этой даты за последние пять лет).

Теплая погода в октябре, ноябре и январе, а также меры экономии привели к тому, что на данный момент уровень резервов в ПХГ является максимальным за всю историю наблюдений. Это усиливает уверенность властей в благополучном прохождении зимы.

Европейские терминалы по приему СПГ в январе работали с производительностью 62%, с начала февраля средний показатель 63%. При этом с середины прошлой недели наблюдается рост объемов регазификации - главным образом за счет Франции и Польши.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт.

Мягкая погода сократила расход газа из американских хранилищ. За очередную отчетную неделю (закончилась 17 февраля) резервы сократились на 2 млрд куб. м - это в два с половиной раза меньше, чем тратится обычно в этом время.

Текущий уровень запасов составляет 46%, что на 15 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Нынешний уровень запасов вплотную приблизился к максимальному значению за последние пять лет.

Крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG объявил о возобновлении работы двух из трех линий сжижения. Это сократит избыток газа на рынке США и повысит предложение СПГ на глобальном рынке.