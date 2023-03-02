Ритейлер Metro в России сменил гендиректора

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Гендиректором Metro в России назначен Йоханнес Толай, сообщила компания. Он работает в компании с октября 2022 года. До назначения он занимал должность заместителя гендиректора.

До прихода в Metro Толай руководил "Ашаном" в России, в 2018-2019 годах был коммерческим директором в X5 Retail Group.

На новом посту Толай сосредоточится на развитии e-commerce, программы поддержки для В2В-партнеров и другими вопросами текущей стратегии ритейлера.

Чем займется экс-гендиректор ритейлера Мартин Шумахер, в сообщении не уточняется.

Metro в России управляет 93 торговыми центрами в 51 регионе, объем продаж ритейлера за 2021-2022 финансовый год составил 2,9 млрд евро.