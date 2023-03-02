ЦБ считает, что новые санкции против банков РФ не создают системных рисков для сектора

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Включение в санкционные списки США, ЕС и Великобритании группы российских кредитных организаций в конце февраля не создает системных рисков для банковского сектора, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

США на прошлой неделе ввели блокирующие санкции против Московского кредитного банка (МКБ), банков "Санкт-Петербург", "Уралсиб", "Зенит", МТС-банка, Ланта-банка, Металлинвестбанка, банков "Левобережный", "Приморье", СДМ-банка и Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). Евросоюз ввел санкции против Альфа-банка, Росбанка и Тинькофф банка. В санкционный список Великобритании попали банк "Санкт-Петербург", "Уралсиб", банк "Зенит" и МТС-банк.

"Недавнее добавление в санкционные списки новых банков уже не воспринимается как шоковое событие, не создает системных рисков", - сказала Набиуллина, выступая в четверг на традиционной встрече ЦБ с членами Ассоциации банков России.

По словам главы ЦБ, по сравнению с банками, которые ранее подпали под санкции, они "лучше успели подготовиться в части снижения активов, которые могут быть заблокированы". Также на них автоматически распространяются меры поддержки, которые регулятор ранее реализовал для таких ситуаций, отметила она.