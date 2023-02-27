Санкционная годовщина. Обобщение

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Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Конец февраля - это годовщина не только собственно военной операции на Украине, но и начала эпохи жестких санкций. Тогда всего за несколько дней были введены ограничения такого масштаба, которые не только круто повернули жизнь десятков компаний и банков, но и кардинально поменяли условия функционирования всей российской экономики. После первого мощного удара следовали другие, однако и спустя год (и множество санкционных пакетов) "окно возможностей" оказалось вполне широким.

London calling

Первой в пятницу выступила Великобритания.

"Министр иностранных дел Джеймс Клеверли объявил сегодня о новом пакете скоординированных на международном уровне санкций и мер в сфере торговли в отношении России. В частности, введен запрет на экспорт в Россию всего, что может быть использовано для ведения боевых действий", - говорилось в сообщении, опубликованном на сайте МИД Великобритании.

"Речь идет о запчастях к самолетам, радиооборудовании, электронных компонентах, которые могут быть использованы в российском ВПК, и, в частности, для производства беспилотников", - отмечается в документе.

Помимо компаний, занимающихся производством или ремонтом военной техники (санкции против них уже давно стали рутиной), удар Лондона приняли на себя банки, причем банки, с государством не аффилированные - банк "Санкт-Петербург", "Уралсиб", банк "Зенит", МТС-банк.

Также в новый санкционный список включены 80 физических лиц. Под санкции, в частности, подпали вице-премьер РФ Александр Новак, гендиректор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский и его первый зам Андрей Чиханчин, директор авиационного комплекса "Ростеха" Анатолий Сердюков, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и его первый заместитель Кирилл Комаров, глава ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова, председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, управляющий директор "Ренессанс брокер" Игорь Каменской (как член совета директоров "Аэрофлота"), замглавы Минфина РФ Тимур Максимов (также из-за членства в СД "Аэрофлота"), еще ряд топ-менеджеров "Газпрома", "Росатома" и "Ростеха".

Акции банка "Санкт-Петербург", который по итогам 2021 года занимал 17-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", торгуются на бирже. В пятницу, после новости о санкциях, обыкновенные акции банка потеряли 5,2%, привилегированные - 2%.

МТС-банк оказался под санкциями практически сразу после выхода на рынок ОАЭ, где он стал первой за несколько лет иностранной кредитной организацией, получившей местную лицензию. Центробанк Эмиратов после объявления о санкциях выпустил заявление, в котором ограничился достаточно нейтральной формулировкой. Регулятор "изучает доступные варианты действий в связи с новым статусом банка" и выберет оптимальный по итогам анализа, сказано в заявлении.

До недавнего времени подразделение в ОАЭ было у Сбербанка, но из-за санкций крупнейший российский кредитор объявил о закрытии представительства.

Обновление SDN List

Вслед за Великобританией с масштабным обновлением своего санкционного списка выступили США. По традиции SDN List пополнила представительная группа губернаторов и членов правительства (и даже бывших - в лице Виктора Христенко), к ним примкнули несколько бизнесменов - например, Антон Черепенников вместе с "ИКС Холдингом", Александр Удодов и связанные с ним компании.

Однако больше всего досталось банкам. США ввели блокирующие санкции против Московского кредитного банка (МКБ), банков "Санкт-Петербург", "Уралсиб", "Зенит", МТС-банка, Ланта-банка, Металлинвестбанка, банков "Левобережный", "Приморье", СДМ-банка, Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР).

Кроме того, под блокирующие санкции подпали подконтрольные "Зениту" финансовые компании - "Зенит финанс", "Зенит лизинг" и "Зенит факторинг МСП".

Также в SDN List включена инвестиционная компания "Велес капитал", активный участник внутреннего долгового рынка РФ, и ряд связанных с ней лиц (Дмитрий Бугаенко, Алексей Гнедовский, "Велес актив", "Велес менеджмент", "Велес траст").

Кроме того, в санкционный список попали несколько банкиров, специализирующихся на сфере private banking - Улан Илишкин, Евгения Тюрикова, Алина Назарова.

Большинство банков-новичков SDN List не входят в российский топ-20 по активам, однако даже небольшие кредитные организации из этого списка являются заметными игроками либо в своих основных регионах присутствия, либо на отдельных рынках (Металлинвестбанк - на валютном, Ланта-банк - на рынке золота).

Согласно лицензии, выданной OFAC, в срок до 25 мая должны быть завершены транзакции с банком "Санкт-Петербург", банком "Зенит", банком "Приморье", "Уралсибом", Ланта-банком, СДМ-банком, Металлинвестбанком, УБРиРом и МКБ. Такой же период отведен для выхода из ценных бумаг и долговых обязательств банка "Санкт-Петербург", "Зенита", "Уралсиба", Ланта-банка, СДМ-банка и Металлинвестбанка.

"Зенит" и "Санкт-Петербург" также были добавлены в лицензию, разрешающие сделки, связанные с энергетикой (ранее в нее были включены Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, ФК "Открытие", ВЭБ, Совкомбанк, Росбанк. Срок ее действия неоднократно продлевался, сейчас это 16 мая.

Европа догоняет

Евросоюз, многосторонние процедуры согласования которого делают санкционный инструментарий несколько менее гибким, "догнал" партнеров только на следующий день. Десятый санкционный пакет ЕС был утвержден в субботу, вечером того же дня состоялась официальная публикация новой серии ограничений.

В частности, в этот пакет вошли санкции против Альфа-банка, Росбанка и Тинькофф банка. И если первые два банка уже находили свои названия в санкционных списках других юрисдикций, то для Тинькофф банка "токсичная реальность" наступила впервые.

Среди связанных с Тинькофф банком компаний и лиц ЕС в официальной публикации назвал Владимира Потанина и TCS Group Holding. В числе связанных с Альфа-банком компаний и лиц ЕС назвал Петра Авена, Германа Хана, Михаила Фридмана, кипрскую Alfa Capital Markets, "Альфа-директ", "Альфа-форекс", "Альфа-лизинг", Amsterdam Trade Bank NV, казахстанскую "дочку" Альфа-банка, ABH Holdings.

Вскоре после объявления о санкциях против "Тинькофф банка" брокер "Тинькофф инвестиции" сообщил, что временно приостанавливают торговлю иностранными ценными бумагами и евро.

"Мы переносим иностранные ценные бумаги, торгующиеся на "СПБ бирже", на неподсанкционную компанию. Во избежание риска блокировки, а также, чтобы осуществить все необходимые действия для переноса, мы временно приостанавливаем торговлю иностранными ценными бумагами. В течение одной-трех недель мы планируем запустить торги", - заявил брокер.

Так как "СПБ биржа" взаимодействует с европейскими учетными институтами, и с целью защиты клиентских активов от потенциальных рисков участие "Тинькофф" в торгах было приостановлено. Доступ к ценным бумагам, торгующимся в Гонконге, также будет временно ограничен, так как он предоставляется "СПБ биржей". По рублевым ценным бумагам, торгующимся на "Московской бирже", ничего не меняется, бумаги останутся в перечне ликвидных инструментов и будут учитываться при расчете маржинальных показателей, заявили "Тинькофф инвестиции".

Выводы в евро для клиентов будут доступны, торги европейской валютой с 27 февраля приостановлены.

"Тинькофф инвестиции" планируют перевести активы в новый неподсанкционный депозитарий, от клиентов дополнительных действий не требуется. "Торги иностранными ценными бумагами, а также весь функционал будет доступен, как и ранее, в вашем мобильном приложении. Мы проработали эти решения и договоренности еще несколько месяцев назад, поэтому процесс переноса торговли не должен занять более одной-трех недель", - говорится в сообщении. Брокер отметил, что ценные бумаги клиентов не будут заблокированы: блокировка в мае 2022 г не была вызвана введением санкций в отношении брокеров, напомнила компания.

Маржинальная торговля иностранными ценными бумагами будет временно приостановлена, иностранные ценные бумаги убраны из перечня ликвидных бумаг. "Следите за маржинальными показателями, при необходимости пополните счет, чтобы избежать маржин-колла. По рублевым бумагам, торгующимся на "Мосбирже", ничего не меняется, бумаги останутся в перечне ликвидных инструментов и будут учитываться при расчете маржинальных показателей", - заявила компания.

УК "Альфа-капитал" заявила, что европейские санкции на нее не распространяются. "УК "Альфа-капитал" является независимой от Альфа-банка и его дочерних структур компанией (включая Alfa Capital Markets) и не находится в санкционных списках каких-либо государств и территорий. Все сервисы УК "Альфа-капитал" работают как обычно", - сообщила компания в телеграм-канале.

Также, как и ожидалось, в санкционный список Евросоюза был внесен Фонд национального благосостояния. В обосновании введения санкций отмечается, что российские власти заявляли о планах покрытия бюджетного дефицита в 2023-2024 гг. с использованием средств ФНБ.

Новые ограничения не отразятся на планах по инвестированию средств ФНБ, заявили "Интерфаксу" в Минфине РФ.

"Новые ограничения не отразятся на доступности для правительства РФ средств ФНБ, все запланированные инвестиции из средств фонда будут осуществлены в плановом режиме", - пояснили в пресс-службе ведомства.

На 1 февраля на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России было размещено 10,465 млрд евро, 307,446 млрд китайских юаней, а также 551,278 тонны золота в обезличенной форме и 530,1 млн рублей. Замминистра финансов РФ Владимир Колычев ранее заявлял, что Минфин планирует обнулить остатки в евро на счетах фонда до конца текущего года.

Перестрахование под санкциями

В санкционный пакет Евросоюза попала Российская национальная перестраховочная компания (РНПК, принадлежит ЦБ РФ).

"На данный момент РНПК является главным перестраховщиком российских судов, экспортирующих нефть из России, включая флот "Совкомфлота", после того, как западные страховые компании отозвали покрытие для российских судовладельцев в связи с санкциями", - сказано в обосновании решения о введении санкций, опубликованном в Официальном журнале ЕС в субботу. Тем самым, деятельность РНПК смягчает эффект принятых в отношении России в связи с событиями на Украине рестрикций, говорится в документе.

Перед утверждением десятого пакета санкций европейские СМИ со ссылкой на источники сообщали о том, что помимо РНПК под санкции может подпасть "Ингосстрах". Однако в субботней публикации упоминаний этой страховой компании не оказалось.

В РНПК воздержались от комментариев относительно последствий включения компании в санкционный список.

По словам источника "Интерфакса" на страховом рынке, для самой компании последствия подобного решения не будут слишком болезненными, поскольку РНПК не перестраховывает свои риски за рубежом и иностранных активов у компании нет.

Вместе с тем санкции могут учитываться при рассмотрении ситуаций, связанных с рисками вторичных санкций для партнеров, предположил собеседник агентства. К примеру, применительно к договорам перестрахования с партнерами из стран СНГ это может привести к сокращению бизнеса. Но доля таких договоров перестрахования на российском рынке очень незначительна, продолжил собеседник агентства.

"Партнерами РНПК выступают в настоящее время все российские страховые компании. Но по закону они прекратили сотрудничество с перестраховщиками из недружественных стран еще в марте прошлого года. Теперь львиная доля страхового бизнеса перестраховывается внутри страны. В целом внешние угрозы для российских страховщиков в связи с появляющимися санкциями неприятны, но не разрушительны, так же и для бизнеса РНПК", - заключил собеседник агентства.

РНПК была создана в 2016 году как дочерняя компания Банка России, ее гарантированный капитал составляет 750 млрд, объявленный капитал - 300 млрд рублей. Согласно действующему закону, не менее 50% несанкционных рисков, предназначенных в перестрахование, прямыми страховщиками в обязательном порядке должны быть предложены РНПК. После ухода с российского страхового рынка международных перестраховщиков из стран Европы и США РНПК стала лидером национальных перестраховочных программ для всех игроков страхового рынка.

Приостановка членства в FATF

Еще один удар по российскому финансовому сектору формально не является санкционным, но масштаб проблем, которые он сулит, явно не меньше.

"Первая и главная задача, которая стоит перед нами, - сохранить наши позиции на международных площадках. К сожалению, так складываются обстоятельства, что часть недружественных стран активно предпринимают попытки исключить Россию из членов ФАТФ (это международная группа по противодействию отмыванию денег) и, более того, включить нас в "черный список", - рассказывал еще летом прошлого года глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, предупреждая, что главным последствием потери места в ФАТФ может быть отключение России "от всех возможностей по проведению финансовых операций с коллегами за рубежом". "Это самая сложная большая проблема. Нам пока удается отстоять", - отмечал Чиханчин.

Отстоять полностью не удалось, хотя и самый "токсичный" вариант - возвращение спустя два с лишним десятка лет в "черный список" ФАТФ - не реализовался. На пленарном заседании группы 22-24 февраля было принято решение приостановить членство России в ФАТФ.

Росфинмониторинг назвал решение политизированным, заявив, что оно не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом, а отечественная "антиотмывочная" система продолжит функционирование в соответствии с действующим законодательством.

"Выходной сбор" требует согласования

Одновременно с новым пакетом санкций OFAC опубликовало разъяснение, относящееся к процедуре выхода из России иностранных компаний.

В декабре Минфин раскрыл одно из решений подкомиссии правительственной комиссии по иностранным инвестициям, которая в рамках созданной в 2022 г в ответ на антироссийские санкции системы капитального контроля имеет полномочия разрешать те или иные транзакции, на которые по умолчанию наложен запрет рядом президентских указов. Подкомиссия решила при рассмотрении вопросов о выдаче разрешений на отчуждение российских активов лицами, связанными с недружественными государствами, исходить из целесообразности установления нескольких условий. Одно из них - рассрочка платежа на 1-2 года и/или обязательство по осуществлению "добровольного направления в федеральный бюджет" не менее 10% от суммы сделки.

Факты выплаты такого "добровольного взноса" уже известны: так, его перечислила норвежская Wenaas при продаже гостиничной структуре АФК "Система" Cosmos Hotel Group сети отелей в РФ.

На вопрос о том, подпадает ли такой платеж (он в разъяснении назван "exit tax") под действие одной из ранее выданных лицензий OFAC, ведомство отвечает отрицательно. Он не является регулярным и не относится к ежедневной деятельности, поэтому общее разрешение на него не распространяется. Американское лицо, чья сделка по выходу из российских активов будет предусматривать "exit tax", может обратиться за отдельной лицензией в OFAC, говорится в документе.

Трудности горнодобычи

Отдельным решением Минфин США распространил действие президентского указа от 15 апреля 2021 года (Executive Order 14024) на российскую металлургию и горнодобычу.

На практике это означает, что лицо может быть включено в SDN List по факту принадлежности к этим отраслям и соответствующей формулировкой в обосновании решения о применении санкций. Не угрожают санкции тем, кто предоставляет компаниям сектора товары и услуги, связанные с обеспечением безопасности людей, предотвращением ЧП, экологических катастроф. К примеру, поставка на российские шахты оборудования для вентиляции и предупреждения о загазованности не будет нарушением.

Новое решение не означает автоматического включения в SDN List всех лиц, работающих или работавших в горнодобыче и металлургии, хотя и создает для них санкционные риски, отмечает OFAC.

Запретный алюминий

В набор шагов, приуроченных к 24 февраля, вошла и запретительная пошлина на российский алюминий. Как сообщил в пятницу Белый дом, президент США Джо Байден принял решение с 10 марта 2023 года ввести пошлину в 200% на импорт производимого в РФ алюминия.

Кроме того, с 10 апреля начнет действовать пошлина в 200% на алюминиевую продукцию, произведенную из алюминия, выплавленного или отлитого в РФ.

Российский "Русал" является вторым по величине производителем металла в мире вне Китая с долей на глобальном рынке около 6%, а поставляемый из России алюминий традиционно составлял около 10% от общего объема импорта США. Новый тариф делает импорт алюминия из РФ в США фактически невозможным.