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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:23

FESCO открыла в Турции дочернюю компанию по доставке проектных грузов

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) открыла дочернее предприятие в Турции для развития транспортно-логистических услуг в регионе, штаб-квартира расположена в Мерсине, сообщила компания.

"FESCO Turkey займется предоставлением полного комплекса транспортно-логистических услуг клиентам в Турции. Фокус работы новой компании будет направлен на организацию доставки проектных грузов для строящихся на территории Турции и стран Средней Азии предприятий в сфере энергетики, нефтехимии и газохимии", - говорится в сообщении.

FESCO Turkey также будет оказывать операционную поддержку действующим сервисам и проектам FESCO.

"Возросшая роль Турции в товарообороте с Россией позволила FESCO в прошлом году существенно расширить спектр своих логистических сервисов на Черном море и в Восточном Средиземноморье. Видя устойчивый спрос со стороны как турецких, так и российских компаний, мы приняли решение открыть в республике дочернее предприятие, которое позволит усилить экспансию FESCO в регионе. Помимо поддержки существующих российско-турецких сервисов группы, новая компания также сосредоточится на организации проектной логистики, в том числе перевозке негабаритных грузов", - прокомментировал председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении находится парк контейнеров более 130 тысяч TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тысяч единиц. Флот состоит из 23 судов, преимущественно эксплуатируемых на собственных морских линиях.

FESCO Турция Мерсин ДВМП FESCO Turkey Андрей Северилов
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