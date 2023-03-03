FESCO открыла в Турции дочернюю компанию по доставке проектных грузов

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) открыла дочернее предприятие в Турции для развития транспортно-логистических услуг в регионе, штаб-квартира расположена в Мерсине, сообщила компания.

"FESCO Turkey займется предоставлением полного комплекса транспортно-логистических услуг клиентам в Турции. Фокус работы новой компании будет направлен на организацию доставки проектных грузов для строящихся на территории Турции и стран Средней Азии предприятий в сфере энергетики, нефтехимии и газохимии", - говорится в сообщении.

FESCO Turkey также будет оказывать операционную поддержку действующим сервисам и проектам FESCO.

"Возросшая роль Турции в товарообороте с Россией позволила FESCO в прошлом году существенно расширить спектр своих логистических сервисов на Черном море и в Восточном Средиземноморье. Видя устойчивый спрос со стороны как турецких, так и российских компаний, мы приняли решение открыть в республике дочернее предприятие, которое позволит усилить экспансию FESCO в регионе. Помимо поддержки существующих российско-турецких сервисов группы, новая компания также сосредоточится на организации проектной логистики, в том числе перевозке негабаритных грузов", - прокомментировал председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении находится парк контейнеров более 130 тысяч TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тысяч единиц. Флот состоит из 23 судов, преимущественно эксплуатируемых на собственных морских линиях.