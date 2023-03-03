Яндекс банк увеличил уставный капитал на 250 млн рублей

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Яндекс банк увеличил уставный капитал на 250 млн рублей, следует из данных ЕГРЮЛ.

Уставный капитал дочернего банка "Яндекса" вырос до 560 млн рублей с 310 млн рублей. Рост капитализации – это стандартная процедура для развития банка, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Яндекс" приобрел банк в середине июля 2021 года за 1,1 млрд рублей, из этой суммы 75 млн рублей составила премия к капиталу за приобретение банка. В результате сделки интернет-компании перешла банковская лицензия, которая позволит развивать финтех-направление и запускать продукты для пользователей в этой сфере.

Активы Яндекс банка на конец 2022 года составили 8,9 млрд рублей, увеличившись почти в 5 раз, следует из опубликованной им отчетности по РСБУ.

Собственные средства по итогам года достигли 7,2 млрд рублей, показав рост в 6 раз. Как следует из отчетности, увеличение капитала банка произошло не только благодаря допэмиссиям, но и внесению акционером безвозмездного вклада в имущество.

Чистый убыток банка по итогам прошлого года составил 608 млн рублей, увеличившись втрое.