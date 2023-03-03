ММК планирует к 1 апреля запустить горячее производство на турецком активе

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - "Магнитогорский металлургический комбинат" планирует к 1 апреля запустить горячекатаное производство на турецком активе MMK Metalurji, заявил журналистам председатель совета директоров компании Виктор Рашников.

"Что касается холодной части - мы уже запустили неделю назад. Горячекатаная часть - где-то примерно с месяц будем ее еще восстанавливать, собираемся к 1 апреля запустить и горячекатаную", - сказал он.

"Горячее производство" турецкого актива было остановлено в ноябре 2022 года на фоне замедления деловой активности.

На прошлой неделе ММК сообщил о частичном возобновлении работы на MMK Metalurji после землетрясения: был дан старт работе непрерывного травильного агрегата и реверсивного стана.

На этой неделе был вновь запущен агрегат полимерных покрытий, добавил Рашников.

MMK Metalurji включает в себя электросталеплавильный цех с литейно-прокатным модулем, стан холодной прокатки, агрегат непрерывного горячего цинкования и агрегат полимерных покрытий, сервисный металлоцентр. Проектная мощность завода - 2,3 млн тонн. Турецкий актив ММК, как и сам комбинат и контролирующий его акционер Виктор Рашников, летом 2022 года был включен в SDN List. Лицензия OFAC на сворачивание операций с MMK Metalurji была выдана до конца января 2023 года.