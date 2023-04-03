ММК возобновил горячее производство на турецком активе

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - "Магнитогорский металлургический комбинат" возобновил горячекатаное производство на турецком активе MMK Metalurji, сообщила пресс-служба ММК.

"Специалисты завода провели 31 марта запуск электросталеплавильного цеха с литейно-прокатным модулем на промплощадке в Дертйоле и уже первого апреля произвели 3000 тонн горячекатаного рулона", - говорится в сообщении.

"Горячее производство" турецкого актива было остановлено в ноябре 2022 года на фоне замедления деловой активности.

Предполагается, что продукция завода будет направляться на восстановление районов, пострадавших от землетрясения, "в первую очередь, металл ММК будет поставляться для строительного сектора - создания нового жилья и инфраструктуры, а также для местной машиностроительной отрасли и производства необходимого в текущих условиях оборудования".

20 февраля были запущены реверсивный прокатный стан и непрерывный травильный агрегат.

MMK Metalurji включает в себя электросталеплавильный цех с литейно-прокатным модулем, стан холодной прокатки, агрегат непрерывного горячего цинкования и агрегат полимерных покрытий, сервисный металлоцентр. Проектная мощность завода - 2,3 млн тонн. Турецкий актив ММК, как и сам комбинат и контролирующий его акционер Виктор Рашников, летом прошлого года был включен в SDN List. Лицензия OFAC на сворачивание операций с MMK Metalurji была выдана до конца января этого года.