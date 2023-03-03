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Universal Music сократила чистую прибыль на 11,7% в 2022 году

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Крупнейшая звукозаписывающая компания мира Universal Music Group NV (UMG) снизила чистую прибыль в 2022 году, однако увеличила выручку и дивиденды.

Годовая чистая прибыль компании сократилась на 11,7%, до 782 млн евро.

Скорректированная прибыль без учета процентных и налоговых выплат, износа и амортизации (EBITDA) - ключевой показатель прибыльности для компании - увеличилась на 19,4%, до 2,135 млрд евро.

Выручка выросла на 21,6%, до 10,34 млрд евро. Без учета колебаний валютных курсов рост показателя составил 13,6%.

Доходы от стриминга выросли на 19,7%, до 1,42 млрд евро, а выручка от подписок поднялась на 18,4%, до 3,295 млрд евро. Выручка от скачиваний и другие цифровые доходы увеличилась на 4%, до 337 млн евро.

Выручка от продаж физических носителей, включая продажи CD, повысилась на 7,7%, до 1,21 млрд евро, а доходы от продажи лицензий подскочили на 19,6%, до 1,07 млрд евро.

Руководство компании приняло решение повысить размер совокупных дивидендных выплат за минувший год до 0,51 евро на акцию с 0,40 евро на акцию годом ранее.

С Universal Music работают такие звезды, как Леди Гага, Тейлор Свифт и Билли Айлиш. Она также владеет правами на музыкальные композиции Queen, The Beatles, а также Боба Дилана.

Акции Universal Music Group на торгах в Амстердаме в пятницу дешевеют на 4%. За последние 12 месяцев капитализация компании повысилась на 17,45%, до 40,59 млрд евро.

Universal Music Queen The Beatles Амстердам Боб Дилан
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