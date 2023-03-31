Universal Music урезала зарплату CEO на две трети и продлила с ним контракт до 2028 года

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Universal Music Group NV (UMG), крупнейшая звукозаписывающая компания мира, продлила контракт с главным исполнительным директором Люсьеном Грейнджем еще на пять лет, до 2028 года, однако сократила его базовую зарплату на две трети, сообщает MarketWatch.

Теперь сэр Люсьен будет получать базовый оклад в размере $5 млн в год, при этом его годовой бонус может достигать $10 млн.

Вознаграждение будет выплачиваться в виде денежных средств и акций и будет зависеть от достижения компанией определенных показателе.

Чистая прибыль UMG в 2022 году сократилась на 11,7%, до 782 млн евро, а выручка выросла на 21,6%, до 10,34 млрд евро.

Universal Music - крупнейшая в мире звукозаписывающая компания, с которой работают такие звезды, как Леди Гага, Тейлор Свифт и Билли Айлиш. Она также владеет правами на музыкальные композиции Queen, The Beatles и Боба Дилана.

С начала года капитализация Universal Music Group увеличилась на 3,5%, до 42 млрд евро.