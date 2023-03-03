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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Иркутским угольщикам предложили организовать экспорт через порты Балтики и Черного моря

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - РЖД из-за загруженности Восточного полигона предложили угольным экспортерам Иркутской области подумать над поставками через морские порты на западе и юге России.

"В связи с изменившимися логистическими цепочками клиентов железнодорожного транспорта и значительным увеличением транспортировки грузов на Восток компаниям Иркутской области было предложено рассмотреть возможность и альтернативных направлений сбыта - как на внутренний рынок, так и на экспорт через порты Северо-Западного и Азово-Черноморского бассейнов", - сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД).

Вопросы транспортировки угля из Иркутской области в восточном направлении 3 марта обсудили представители РЖД, правительства Иркутской области и компаний-экспортеров.

На совещании было отмечено, что РЖД активно модернизирует БАМ и Транссиб, расширяя их возможности, закупают новые локомотивы, наращивают количество сдвоенных и тяжеловесных поездов.

По данным РЖД, в 2022 году вывоз угля с территории Иркутской области вырос на 8% к 2021 года, при этом рост поставок на экспорт составил 3%. По результатам первого квартала текущего года прогнозируется рост погрузки в восточном направлении на 15%.

Погрузка угля в 2022 году на ВСЖД выросла на 16,4% к уровню 2021 года, до 27,2 млн тонн, а за январь-февраль 2023 года - на 6,1%, до 4,6 млн тонн.

Восточно-Сибирская железная дорога проходит по территории Иркутской области, Бурятии, частично по Забайкальскому краю и Якутии.

РЖД ВСЖД Восточный полигон Иркутская область
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