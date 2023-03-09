Сибирские компании отправляют уголь в Азию через западные порты

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Сибирские производители угля лишены возможности в достаточном объеме поставлять продукцию на экспорт по оптимальным маршрутам - через порты Дальнего Востока, говорится в обзоре Банка России по региональной экономике со ссылкой на представителей сибирского угольного бизнеса.

Отмечается, что угольные компании вынуждены использовать западные порты "даже для поставок в Азию".

"Такая логистика увеличивает издержки, но позволяет поддерживать загрузку мощностей, избежать сокращения персонала, сохранить рынки сбыта (...) По мнению угледобывающих компаний, в текущий период основное негативное влияние на их деятельность оказывает не эмбарго на экспорт в Европу, а логистические ограничения на железнодорожные поставки угля на восток", - отмечается в обзоре.

ЦБ отмечает, что годовые темпы снижения угольного экспорта в Кузбассе в январе замедлись до 4,6% (после 18% в сентябре 2022 года на пике усиления внешних санкций). Как сообщалось ранее со ссылкой на региональное министерство угольной промышленности, угледобывающие компании Кузбасса в январе поставили на экспорт 10,3 млн тонн, что на 0,5 млн тонн меньше, чем в январе 2022 года. В сентябре 2022 года на экспорт из региона было отгружено 9,2 млн тонн угля - на 2 млн тонн меньше, чем в сентябре 2021 года.

ЦБ также указывает, что запасы угля на складах кузбасских компаний в январе снизились на 7% - впервые после одиннадцати месяцев роста. Как сообщалось, остатки угля на промежуточных и прирельсовых складах и в бункерах обогатительных фабрик по данным на 1 февраля равнялись 21,1 млн тонн. При этом по данным на 1 января показатель составлял 22,7 млн тонн, по данным на 1 декабря 2022 года - 20 млн тонн, по данным на 1 ноября - 19 млн тонн.

В обзоре отмечается, что большинство сибирских угледобывающих компаний после введения эмбарго на экспорт угля в Европу "нашли новых зарубежных покупателей, договорились о поставках". ЦБ также констатирует, что углекомпании "продолжали предлагать высококалорийный уголь с дисконтом, поддерживая интерес потребителей к своему продукту".

"Планы на 2023 год пока озвучивают только крупные компании, но и они осторожны в оценках. Крупный производитель энергетического и металлургического угля связывает перспективы роста добычи прежде всего с металлургическими марками, так как на них есть стабильный спрос в Азии. Эта же компания в 2023 году планирует реализовать рекордную по объемам инвестиционную программу, увеличив вложения в расширение добычи и горную технику", - говорится в обзоре.