МТС ведет переговоры о покупке билетного оператора TicketsCloud

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - "МТС Энтертейнмент" (подразделение ПАО "МТС", созданное для управления активами и проектами в сфере развлечений) ведет переговоры о покупке билетной платформы TicketsCloud у ее основателя Егора Егерева, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По их данным, переговоры "уже в финальной стадии", платформа прошла предпродажный аудит. Один из источников газеты уточняет, что вся компания была оценена в диапазоне от 500 млн до 1 млрд рублей. По словам другого собеседника, речь идет о 2 млрд рублей.

TicketsCloud предоставляет решения по продаже билетов для организаторов мероприятий. По данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "Тикетсклауд" зарегистрировано в 2018 году, 75,5% принадлежат Егору Егереву, 24,5% - британской TicketsCloud Ltd. Последняя также владеет ООО "Облако билетов".

По итогам 2021 года выручка ООО "Тикетсклауд" составила 111,6 млн рублей, убыток - 8 млн рублей.

Источник издания, знакомый с деталями переговоров, сказал, что новый актив позволит МТС "укрепиться в сегменте и расширить возможность сбора и обработки больших данных о пользователях для последующего использования рекомендательных алгоритмов". В самой компании от комментариев отказались.