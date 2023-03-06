Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

На субсидирование кредитов для химических инвестпроектов выделят 2,5 млрд руб. до 2025 г.

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Господдержка в части субсидирования процентной ставки по кредитам распространится на инвестиционные проекты по производству химической продукции, кредиты на реализацию которых получены в 2020-2024 годах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Мы распространим механизм государственной помощи на производство мало- и среднетоннажной химической продукции, включая компоненты для строительных и дорожных покрытий, бытовой химии и других полезных материалов. Инвесторы таких проектов смогут вернуть до 70% затрат на выплату ставки по кредитам, полученным в последние четыре года и в 2024 году. На эти цели из федерального бюджета в ближайшие два года направим 2,5 млрд рублей", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Кроме того, снято ограничение на максимальный объем инвестиций в проект, вместо него установлен предельный размер субсидируемой части заемных средств - 8 млрд рублей. При этом минимальная общая стоимость инвестпроекта - 150 млн рублей.

Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Абрау-Дюрсо" продала шампанский дом во Франции

"Абрау-Дюрсо" продала шампанский дом во Франции

Эксперты резко ухудшили прогноз по поставкам ПК в мире на 2023 год

Индекс МосБиржи обновил максимум с сентября 2022 года

Саудовская Аравия в апреле повысит цены на нефть для Европы и Азии

Тинькофф банк уведомил эмитента евробондов о невыплате купона по "вечному" выпуску 15 марта

РБК назвал варианты выделения российского бизнеса Yandex N.V.

Газопровод между Великобританией и Бельгией остановлен из-за поломки

Газопровод между Великобританией и Бельгией остановлен из-за поломки

Brent подешевела до $85,07 за баррель

АФК "Система" не будет покупать 47,7% ритейлера Melon Fashion Group

Росфинмониторинг хочет установить лимит в 100 тыс. руб. для переводов без открытия счета

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });