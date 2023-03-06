На субсидирование кредитов для химических инвестпроектов выделят 2,5 млрд руб. до 2025 г.

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Господдержка в части субсидирования процентной ставки по кредитам распространится на инвестиционные проекты по производству химической продукции, кредиты на реализацию которых получены в 2020-2024 годах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Мы распространим механизм государственной помощи на производство мало- и среднетоннажной химической продукции, включая компоненты для строительных и дорожных покрытий, бытовой химии и других полезных материалов. Инвесторы таких проектов смогут вернуть до 70% затрат на выплату ставки по кредитам, полученным в последние четыре года и в 2024 году. На эти цели из федерального бюджета в ближайшие два года направим 2,5 млрд рублей", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Кроме того, снято ограничение на максимальный объем инвестиций в проект, вместо него установлен предельный размер субсидируемой части заемных средств - 8 млрд рублей. При этом минимальная общая стоимость инвестпроекта - 150 млн рублей.