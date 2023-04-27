Господдержка химического комплекса в 2022 году увеличилась в 2,5 раза, до 34,5 млрд рублей

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Объем господдержки российских предприятий химического комплекса в 2022 году составил 34,47 млрд рублей, сообщила на форуме "Полимерный бизнес России" замдиректора департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Дарья Шевякина.

"Химкомплексу в целом предоставлено в прошлом году чуть более 34 млрд рублей. Это неплохой показатель по сравнению с предыдущими годами, он превышает предшествующий показатель более чем в два раза. То есть, просто беспрецедентная возможность у нас была в прошлом году воспользоваться государственными деньгами", - сказала она.

Ранее сообщалось, что в 2021 году объем господдержки компаний химического комплекса составил почти 14 млрд рублей. Таким образом, объем господдержки отрасли в 2022 году вырос почти в 2,5 раза.

Как говорится в презентации Шевякиной, из общей суммы поддержки 15,8 млрд рублей пришлось на займы Фонда развития промышленности, 7,24 млрд рублей было доведено через инструмент КППК (корпоративная программа повышения конкурентоспособности, предполагает субсидирование банковских кредитов экспортерам - ИФ). Остальная поддержка выражалась в компенсации затрат: 6,52 млрд рублей - на транспортировку при экспорте, 4,68 млрд рублей - на НИОКР, 120,6 млн рублей - на омологацию и 70,2 млн рублей - на сертификацию на внешних рынках.

Отмечается, что 20% от общего объема госфинансирования 2022 года было направлено переработчикам пластмасс.

Шевякина напомнила, что в 2022 году химическая промышленность выросла в денежном выражении - на 13%, до 7,716 трлн рублей, но не в натуральном: промпроизводство химических веществ и химических продуктов снизилось на 3,8%, а выпуск резиновых и пластмассовых изделий - на 0,8%. При этом потребление химической продукции выросло на 10%, до 7,48 трлн рублей, экспорт - на 22%, до 36,2 млрд рублей, а импорт - на 13%, до 34,7 млрд рублей.

В презентации отмечается, что доля химического комплекса в обрабатывающих производствах в России - 12,1%, он представлен 25 тысячами предприятий.