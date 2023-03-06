Розничные продажи в еврозоне в январе выросли вдвое хуже прогноза

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Розничные продажи в еврозоне в январе повысились на 0,3% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat).

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста на 0,6%.

Согласно пересмотренным данным, в декабре показатель сократился на 1,7%, а не на 2,7%, как сообщалось ранее.

Продажи продуктов питания, напитков и табачной продукции в валютном блоке в январе увеличились на 1,8% после падения на 2,1% месяцем ранее, а реализация непродовольственных товаров повысилась на 0,8% после снижения на 2,5%. Продажи автомобильного топлива тем временем сократились на 1,5%, а онлайн-продажи упали на 2,9%.

В годовом выражении розничные продажи в еврозоне в январе упали на 2,3% при ожидавшемся экспертами снижении на 1,8%. В декабре показатель уменьшился на 2,8%.