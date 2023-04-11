Розничные продажи в еврозоне в феврале сократились на 0,8%

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Розничные продажи в еврозоне в феврале понизились на 0,8% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat).

Динамика показателя совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Bloomberg.

По пересмотренным данным, в январе показатель вырос на 0,8%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее.

Продажи продуктов питания, напитков и табачной продукции в валютном блоке в феврале сократились на 0,6%, реализация непродовольственных товаров снизилась на 0,7%, продажи автомобильного топлива упали на 1,8%.

Среди всех стран ЕС наиболее резкое падение розничных продаж было зафиксировано в Словении (на 10,5%), а самый значительный рост - на Кипре (1,6%).

В годовом выражении розничные продажи в еврозоне в феврале упали на 3% при ожидавшемся экспертами снижении на 3,5%. В январе показатель уменьшился на 1,8%.