Credit Suisse потерял одного из крупнейших инвесторов

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Credit Suisse Group AG потерял одного из давних акционеров - американскую инвесткомпанию Harris Associates, которая полностью вышла из акций швейцарского банка, пишет Financial Times.

Еще в прошлом году Harris владела порядка 10% акций Credit Suisse и была крупнейшим акционером банка. Она начала сокращать свой пакет в октябре 2022 года, после того, как Credit Suisse объявил о допэмиссии акций на сумму 4 млрд швейцарских франков ($4,3 млрд), сообщил газете главный инвестиционный директор Harris Дэвид Херро.

К настоящему моменту Harris продала все принадлежавшие ей акции Credit Suisse, отметил Херро.

По его словам, план реструктуризации банка, включающий в себя продажу части инвестиционного бизнеса и усиление направления wealth management, не убедил Harris в том, что перспективы Credit Suisse серьезно улучшатся.

"Весь вопрос в будущем. Мы видим крупный отток средств состоятельных инвесторов из банка, - отметил Херро. - У нас есть множество других вариантов для инвестиций. Повышение процентных ставок означает, что многие европейские фининституты движутся совсем в другом направлении. Зачем нам инвестировать в банк, который прожигает капитал в то время как остальной сектор генерирует его".

Согласно отчету Credit Suisse за 2022 год, отток средств клиентов из банка в четвертом квартале составил почти 111 млрд франков.

Harris по-прежнему владеет акциями ряда европейских финкомпаний, включая Lloyds Banking Group, Intesa Sanpaolo, BNP Paribas, Julius Baer и Allianz.

Крупнейшими инвесторами Credit Suisse теперь являются Saudi National Bank, которому принадлежит около 10% акций банка, и Qatar Investment Authority с 7%-ной долей.

Акции Credit Suisse теряют в цене 1,5% на торгах в понедельник. За последний год их стоимость упала почти на 57%.