Credit Suisse отложил публикацию годового отчета после ночного звонка SEC

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Швейцарский банк Credit Suisse Group AG решил отложить запланированную на 9 марта публикацию годового отчета после получения новой информации от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США накануне вечером.

Информация касается "технической оценки ранее опубликованных пересмотров отчетов о денежном потоке за 2019 и 2020 годы, а также связанных с ними мер контроля", говорится в заявлении банка.

"Руководство считает необходимым на короткое время отложить публикацию отчета, чтобы лучше понять полученные комментарии", - отмечается в пресс-релизе.

При этом руководство банка подчеркнуло, что ситуация никак не касается ранее опубликованной финансовой отчетности за 2022 год.

Капитализация Credit Suisse рухнула на 60% за последние 12 месяцев, до 10,6 млрд швейцарских франков.