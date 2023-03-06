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Из-за перевода производства в Словакию изменится дизайн упаковки шоколадок Toblerone

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Mondelez International изменит дизайн шоколадок Toblerone и уберет с них изображение горы Маттерхорн, поскольку с июля часть производства шоколада будет перенесена в Словакию, пишет швейцарская газета Aargauer Zeitung.

Закон от 2017 года запрещает использовать национальные символы Швейцарии на упаковках продуктов на основе молока, которые не производятся в стране. Для другой продукции не менее 80% сырья должно быть местным для того, чтобы маркироваться подобным образом.

Знаменитый швейцарский "зубчатый" шоколад был впервые выпущен в 1908 году Теодором Тоблером, а с начала 1990-х годов производится исключительно в Швейцарии. Плитка Toblerone представляет собой соединенные вместе треугольники. По одной из версий, они напоминают гору Маттерхорн в швейцарских Альпах.

Силуэт горы появился на упаковке в 1970 году, до этого на ней изображались бернский медведь, символ швейцарской столицы, и орел, отмечает издание Mint.

Американская Mondelez сообщила британским журналистам, что Маттерхорн на упаковке шоколада будет заменена более общим изображением вершины горы.

Mondelez Toblerone Швейцария Словакия Маттерхорн Теодор Тоблер
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