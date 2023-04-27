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Hershey увеличила чистую прибыль и выручку в I квартале, улучшила годовые прогнозы

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель шоколада Hershey Co. увеличил чистую прибыль в первом квартале 2023 года на 10%, выручку - на 12%.

Компания улучшила годовые прогнозы, отметив гибкость потребительского спроса.

Как говорится в пресс-релизе Hershey, ее чистая прибыль в минувшем квартале составила $587,2 млн по сравнению с $533,5 млн за аналогичный период прошлого года. Прибыль в расчете на акцию выросла до $2,85 с $2,57.

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Прибыль без учета разовых факторов составила $2,96 на акцию, превысив средний прогноз опрошенных FactSet экспертов на уровне $2,67 на акцию.

Квартальная выручка Hershey увеличилась до $2,99 млрд с $2,67 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $2,91 млрд.

Продажи кондитерских изделий в Северной Америке увеличились на 10,6%, соленых снеков - на 19,4%. Продажи за пределами этого региона выросли на 19%.

Согласно прогнозу Hershey, в 2023 году ее выручка увеличится на 8% (предыдущий прогноз - 6-8%), скорректированная прибыль - на 11% (предыдущий прогноз - 9-11%).

Акции Hershey прибавляют в цене 1,2% на предварительных торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 13%.

Hershey
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