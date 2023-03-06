Банк России учредит оператора автоматизированной информационной системы страхования

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Банк России принял решение о создании АО "Национальная страховая информационная система" (АО "НСИС") - оператора автоматизированной информационной системы (АИС) страхования, сообщает регулятор.

Решением совета директоров ЦБ одобрено участие Банка России в уставном капитале АО "Национальная страховая информационная система". Решение принято 3 марта в соответствии с положениями закона "Об организации страхового дела в Российской Федерации".

В соответствии с законом 100% акций АО "НСИС" будет принадлежать Банку России.

В АО "НСИС" будут храниться все сведения по договорам автострахования, а также страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Объединение баз данных по разным видам страхования в единую экосистему повысит актуальность сведений и их качество, позволит получить более полную информацию о застрахованном лице и объекте, а также будет способствовать созданию новых и удобных сервисов для потребителей.