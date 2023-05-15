ЦБ определил порядок предоставления информации национальному оператору страховых данных

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Банк России определил виды бизнеса, информация по которым должна передаваться в автоматизированную информационную систему (АИС) страхования.

В список вошли обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), добровольное страхование ответственности автовладельцев, страхование автокаско и страхование жилых помещений, говорится в опубликованном Центробанком проекте указания "О составе, порядке, сроках представления страховщиками в автоматизированную информационную систему страхования информации и порядке отказа в ее размещении", документ также размещен на сайте государственной правовой информации.

Порядок определяет состав передаваемой страховщиками информации (в том числе об объекте страхования, страховой премии, страховых рисках, страховых случаях), устанавливает требования к формам и форматам передаваемых электронных сообщений, а также к используемым каналам связи.

Кроме того, проект регламентируется порядок заполнения полей форм электронных сообщений; порядок отказа оператора АИС страхования в размещении передаваемой страховщиками информации в АИС страхования.

Действие нормативного акта будет распространяться на страховщиков и оператора АИС страхования. Предложения и замечания к нему ЦБ будет принимать до 25 мая.

Закон о создании единого цифрового оператора на базе вновь созданной дочерней компании ЦБ (АО "НСИС") был принят 29 декабря 2022 года, он предусматривает создание в стране единой автоматизированной информационной системы страхования.

Банк России решил создать АО "Национальная страховая информационная система" (АО "НСИС") в начале марта 2023 года, решением совета директоров ЦБ одобрено участие ЦБ в уставном капитале АО "Национальная страховая информационная система". В соответствии с законом 100% акций АО "НСИС" принадлежит Банку России.