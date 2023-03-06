Gunvor купит 2 млн т СПГ в США с привязкой к JKM на условиях FOB на 15 лет

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Швейцарский сырьевой трейдер Gunvor заключил соглашение с американской добывающей компанией Chesapeake Energy Corporation об условиях поставки до 2 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) с привязкой к индексу цен на азиатском рынке (Japan Korea Marker, JKM) сроком на 15 лет.

Об этом сообщила пресс-служба трейдера.

По условиям договоренностей, Chesapeake и Gunvor совместно выберут наиболее оптимальный завод по производству СПГ в США, который будет сжижать добытый Chesapeake газ и поставит его трейдеру на условиях Free-on-Board (FOB) в 2027 году.