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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Gunvor купит 2 млн т СПГ в США с привязкой к JKM на условиях FOB на 15 лет

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Швейцарский сырьевой трейдер Gunvor заключил соглашение с американской добывающей компанией Chesapeake Energy Corporation об условиях поставки до 2 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) с привязкой к индексу цен на азиатском рынке (Japan Korea Marker, JKM) сроком на 15 лет.

Об этом сообщила пресс-служба трейдера.

По условиям договоренностей, Chesapeake и Gunvor совместно выберут наиболее оптимальный завод по производству СПГ в США, который будет сжижать добытый Chesapeake газ и поставит его трейдеру на условиях Free-on-Board (FOB) в 2027 году.

Gunvor Chesapeake Energy Corporation Швейцария США
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