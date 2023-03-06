ФНБ в феврале вырос почти на 300 млрд рублей до 11,1 трлн рублей

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта составил 11 трлн 106,4 млрд рублей (эквивалент $147,237 млрд), или 7,4% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, сообщил Минфин РФ.

На 1 февраля объем фонда составил 10 трлн 807,595 млрд рублей (эквивалент $155,299 млрд), или 7,2% ВВП, прогнозируемого на 2023 год. Таким образом, за февраль он увеличился на 298,8 млрд рублей.

В феврале часть средств фонда на счетах в Банке России – 7,378 млрд юаней и 12,032 тонны золота в обезличенной форме – была реализована за 131 млрд 725 млн рублей, вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета для финансирования его дефицита.

Золото из ФНБ для покрытия дефицита бюджета Минфин впервые продавал в январе, тогда он реализовал 3,633 тонны (то есть в феврале объем вырос в 3,3 раза).

Объем ликвидных активов фонда на 1 марта составил эквивалент 6,446,2 трлн рублей, или $85,457 млрд, что соответствует 4,3% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, отмечает Минфин. Месяцем ранее объем ликвидных активов составлял 4,2% ВВП (6,335 трлн рублей, или $91,024 млрд).