Фонд национального благосостояния в марте вырос до 11,9 трлн рублей

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 апреля составил 11 трлн 906,06 млрд рублей (эквивалент $154,451 млрд), или 7,9% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, сообщил Минфин РФ.

Объем фонда на 1 марта был на уровне 11 трлн 106,4 млрд рублей (эквивалент $147,237 млрд), или 7,4% ВВП. Таким образом, за март он увеличился на 799,66 млрд рублей.

В марте часть средств фонда на счетах в Банке России - 7,479 млрд юаней и 11,863 тонны золота в обезличенной форме - была реализована за 137 млрд 071 млн рублей, вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета для финансирования его дефицита. Золото из ФНБ для покрытия дефицита бюджета Минфин впервые продавал в январе, тогда он реализовал 3,633 тонны, в феврале объем вырос в 3,3 раза - до 12,032 тонны.

Резкий скачок продажи также произошел и по юаням. Если в январе было реализовано 2,274 млрд юаней, то в феврале примерно втрое больше - 7,378 млрд.

Объем ликвидных активов фонда на 1 апреля составил эквивалент 6,712 трлн рублей, или $87,07 млрд, что соответствует 4,5% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, отмечает Минфин.