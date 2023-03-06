"Медси" планирует быть технически готова к IPO к концу года

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - "Медси", развивающая сеть частных медклиник в РФ, планирует к осени 2023 года быть технически готовой к IPO, сообщила директор по финансам и инвестициям АО "Группа компаний "Медси" Ольга Шакирова в ходе онлайн-семинара, посвященного дебютному размещению облигаций компании.

"У нас есть внутренняя установка – наша задача к концу осени 2023 года быть максимально готовыми к IPO с точки зрения корпоративных процедур, внутренних процедур управления, комплаенс, технологий управления, технологий масштабирования. Чтобы у инвесторов любого масштаба не было вопросов по качеству взаимодействия и качеству актива", - сказала она.

"Задача на 2023 год – быть максимально готовыми и воспользоваться окном возможностей. Реализуется это окно или нет – вопрос открытый. Но мы со своей стороны будем готовы", - добавила Шакирова.

Конкретных сроков потенциальной сделки нет. При этом в качестве возможной альтернативы IPO Шакирова назвала стратегическое партнерство (например, через обмен акциями или в другой форме).

До лета 2021 года "Медси" считалась одним из потенциальных активов-претендентов на IPO из портфеля ПАО АФК "Система" (наряду с агрохолдингом "Степь" и "Биннофарм Групп" - ИФ). В июне 2021 года корпорация приняла решение не проводить IPO непубличных активов до начала 2022 года.

При этом уже в сентябре 2021 года крупнейший акционер "Системы" Владимир Евтушенков подчеркивал, что ускорять выход сети медклиник на биржу не стоит – на фоне получившей статус публичной конкурирующей сети "Европейский медицинский центр" (IPO состоялось в июле 2021 года).

"Медси" развивает сеть частных медицинских клиник в России. ГК включает 132 клиники по всей стране, в том числе 56 клиник в Москве и области.

По итогам 2022 года выручка группы выросла на 20% - до 36 млрд рублей. OIBDA составила 6,5 млрд рублей, показав рост на 8%. Чистая прибыль составила 1,3 млрд рублей.

"Медси" планирует 16 марта разместить два выпуска 15-летних облигаций объемом по 3 млрд рублей каждый.