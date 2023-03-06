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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Экспорт угля из РФ по сети РЖД вырос в феврале на 5,3% до 16 млн тонн

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Экспорт угля из РФ по сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) вырос в феврале 2023 года на 5,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, составив 16 млн тонн.

По данным компании, погрузка угля в феврале 2023 года выросла на 2,3%. Всего по сети РЖД было отправлено 29 млн тонн угля.

Лидером по погрузке выступал Кузбасс, в феврале оттуда вывезли 15,7 млн тонн угля (+2,9%), в том числе на экспорт - 9,9 млн тонн (+13,4%). Также нарастили экспорт: Новосибирская область - до 1,3 млн тонн (+15,5%), Бурятия - до 744 тыс. тонн (+13,3%) и Якутия - до 539 тыс. тонн (+5,2%).

Экспорт в восточном направлении вырос на 8,1%, составив 9 млн тонн угля, в том числе через порты Дальнего Востока - 8,2 млн тонн (+5,7%). Экспорт угля через порты Северо-Запада практически удвоился, достигнув 4,7 млн тонн (+86,5%).

Существенный прирост отправки угля в адрес российских потребителей обеспечили Красноярский край - 3 млн тонн (+13,9%), Иркутская область - 1,1 млн тонн (+14,4%) и Хакасия - 739 тыс. тонн (+20,8%).

По данным источника "Интерфакса", знакомого с деятельностью компании, чуть более 6 млн тонн угля в феврале было экспортировано в Китай, 2,9 млн тонн - в Индию, 2,6 млн тонн - в ОАЭ, около 2 млн тонн - в Турцию.

Япония и Южная Корея в совокупности приобрели 1,3 млн тонн угля.

РЖД
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