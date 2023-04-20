Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Иркутский губернатор предложил пересмотреть ограничения на отгрузку угля на восток

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил пересмотреть установленные с 2020 года ограничения на отгрузку угля в восточном направлении, так как они нарушают сложившийся в регионе баланс добычи твердого топлива, сообщает пресс-служба главы региона.

"Решением ситуации с существующими логистическими ограничениями занимаюсь лично. Буквально накануне направил письмо в адрес президента страны с нашим предложением по выходу из сложившейся ситуации с отгрузкой угля. Необходимый объем - не ниже 3,5 млн тонн в год. От этого зависит экономика трех моногородов региона и работа почти 4 тысяч человек", - сказал Кобзев.

Губернатор уже обсуждал эту проблему с замминистра промышленности и торговли Олегом Бочаровым.

Сложности с экспортом продукции железнодорожным транспортом испытывают и предприятия лесопромышленного комплекса Иркутской области. "За последние четыре года существующие ограничения со стороны железной дороги привели к сокращению отгрузки продукции всего лесопромышленного комплекса региона в восточном направлении в два раза, до 4,2 млн тонн", - говорится в пресс-релизе.

В марте правительство Иркутской области и РЖД договорились об ускорении доставки экспортных грузов по железной дороге. Речь идет об угле, лесе, алюминии, сельскохозяйственной продукции.

Отмечалось, что из-за загруженности Восточного полигона труднее всего вывозить именно продукцию ЛПК. Это связано, в том числе, с ограниченной пропускной способностью пограничного перехода "Забайкальск" на границе с Китаем. РЖД со свей стороны пообещали в большей мере задействовать пограничный переход "Наушки" на границе с Монголией.

Игорь Кобзев Иркутская область Олег Бочаров РЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Министр энергетики отметил невозможность вывоза иностранного энергооборудования на ремонт

Две короткие рабочие недели ждут россиян в первой половине мая

Две короткие рабочие недели ждут россиян в первой половине мая

Экс-замминистра культуры РФ арестована по делу о злоупотреблении полномочиями

Экс-замминистра культуры РФ арестована по делу о злоупотреблении полномочиями

Экс-замглавы Минкультуры РФ задержана по делу о хищениях по программе "Пушкинская карта"

Пандемия коронавируса

Волна нового варианта коронавируса ожидается в России в конце мая

Волна нового варианта коронавируса ожидается в России в конце мая

"Почта России" начинает выдавать в своих отделениях товары, купленные на Ozon

Выручка российской "дочки" UnionPay по РСБУ в 2022 году сократилась на 20%

Выручка российской "дочки" UnionPay по РСБУ в 2022 году сократилась на 20%

Что произошло за день: среда, 19 апреля

Парад Победы на Кубани проведут только в городе-герое Новороссийске

Открытое горение на шахте "Распадская" в Кузбассе ликвидировано

Открытое горение на шахте "Распадская" в Кузбассе ликвидировано
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });