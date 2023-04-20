Иркутский губернатор предложил пересмотреть ограничения на отгрузку угля на восток

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил пересмотреть установленные с 2020 года ограничения на отгрузку угля в восточном направлении, так как они нарушают сложившийся в регионе баланс добычи твердого топлива, сообщает пресс-служба главы региона.

"Решением ситуации с существующими логистическими ограничениями занимаюсь лично. Буквально накануне направил письмо в адрес президента страны с нашим предложением по выходу из сложившейся ситуации с отгрузкой угля. Необходимый объем - не ниже 3,5 млн тонн в год. От этого зависит экономика трех моногородов региона и работа почти 4 тысяч человек", - сказал Кобзев.

Губернатор уже обсуждал эту проблему с замминистра промышленности и торговли Олегом Бочаровым.

Сложности с экспортом продукции железнодорожным транспортом испытывают и предприятия лесопромышленного комплекса Иркутской области. "За последние четыре года существующие ограничения со стороны железной дороги привели к сокращению отгрузки продукции всего лесопромышленного комплекса региона в восточном направлении в два раза, до 4,2 млн тонн", - говорится в пресс-релизе.

В марте правительство Иркутской области и РЖД договорились об ускорении доставки экспортных грузов по железной дороге. Речь идет об угле, лесе, алюминии, сельскохозяйственной продукции.

Отмечалось, что из-за загруженности Восточного полигона труднее всего вывозить именно продукцию ЛПК. Это связано, в том числе, с ограниченной пропускной способностью пограничного перехода "Забайкальск" на границе с Китаем. РЖД со свей стороны пообещали в большей мере задействовать пограничный переход "Наушки" на границе с Монголией.