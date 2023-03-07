Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,01-0,2%

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и стабилизации нефти (нефть Brent закрепляется выше $86 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,01-0,2%, лидируют в росте акции Мосбиржи на ожиданиях рекомендаций по дивидендам за 2022 год.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2294,38 пункта (+0,01%), индекс РТС - 959,97 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,1%.

Доллар просел до 75,27 рубля (-0,18 рубля).

Подорожали акции "Московской биржи" (+1,1%), "Интер РАО" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "Норникеля" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%), расписки OZON (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), Polymetal (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "НЛМК" (-0,2%), ВТБ (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%), UC Rusal (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", в текущих условиях отсутствие плохих новостей - уже хорошая новость для рынка акций, который может во вторник продолжить восхождение. Для этого вполне достаточно, чтобы внешний фон был нейтральным. Важным фактором такого роста являются анонсы дивидендов российских компаний и приближение дивидендного сезона. Котировки марки Brent движутся в сторону $87 за баррель на фоне активности из Китая. А на глобальных рынках в фокусе у инвесторов речь Пауэлла, с учетом которой рынок США и выберет траекторию движения.

Аналитики Промсвязьбанка также полагают, что индекс МосБиржи во вторник может протестировать отметку 2300 пунктов, драйвером роста могут вновь выступить бумаги "нефтянки", в частности, "ЛУКОЙЛа". В то же время ожидается сдержанная динамика акций Сбера, которым пока не хватает сил для возврата к уверенному росту. Позитивные новости по дивидендам могут способствовать продолжению роста бумаг МосБиржи - по расчетам, акционеры могут рассчитывать на выплаты порядка 9 руб. на акцию (доходность 7,2% годовых), отмечают эксперты.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, индекс МосБиржи в начале недели не только переписал годовой максимум, но и вышел вверх из зоны сопротивления 2250-2280 пунктов. Впрочем, это движение еще нужно подтвердить, чтобы дорога в районе 2400 пунктов стала открытой.

Акции Мосбиржи выросли в расчете на рекомендацию по дивидендам и выходящий в пятницу сильный финотчет. Скорее всего, компания оправдает ожидания рынка, но все равно коррекция "по факту" состоявшегося события после столь бурного роста выглядела бы логичной. Рассуждать о привлекательности бумаг и цели их роста следует после появления дополнительной информации, но с технической точки зрения, им ничего не мешает с периодическими откатами уйти в район 140 руб., полагает эксперт.

Спрос может перекинуться на акции Сбера, которые сняли техническую перекупленность консолидацией в районе 170 рублей. Ранее эта отметка называлась первой целью подъема бумаг. Драйвером дальнейшего восхождения Сбера может выступить ожидание традиционно сильной отчетности за февраль. Если бумага удержит уровень 170 руб., то следующей технической целью роста станет район 200 руб., считает Антонов.

В среду в России выходной, и во второй половине торгов во вторник не исключена фиксация прибыли по многим бумагам на традиционном перед нерабочими днями росте геополитических страхов, считает эксперт.

В мире

В США в понедельник индексы акций показали смешанную и маловыразительную динамику: просел Nasdaq (-0,1%), но выросли Dow Jones (+0,1%) и S&P 500 (+0,1%).

Рынок ждет полугодового доклада о денежно-кредитной политике председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, с которым он выступит в банковском комитете Сената и комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США соответственно во вторник и в среду.

Кроме того, в пятницу будут опубликованы данные о безработице в Штатах за февраль, которые могут повлиять на решения Федрезерва в ходе мартовского заседания.

Во вторник в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi подрос на 0,03%, китайский Shanghai Composite просел на 1,1%, гонконгский индикатор Hang Seng теряет 0,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 прибавляет 0,1%).

Статданные из Китая, обнародованные во вторник, показали существенное снижение объема китайского импорта и экспорта в первые два месяца 2023 года на фоне ослабления глобального спроса.

Так, объем импорта КНР в январе-феврале упал на 10,2%, тогда как аналитики прогнозировали снижение на 5,5%. Экспорт КНР сократился на 6,8% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал более существенное снижение - на 9,4%.

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены слабо растут, стоимость Brent находится почти на $0,9 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в понедельник.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени во вторник составила $86,21 за баррель (+0,03% и +0,4% в понедельник), апрельская цена WTI - $80,48 за баррель (+0,02% и +1% накануне).

Нефтяной рынок снижался в течение большей части дня в понедельник на фоне более слабого, чем ожидали инвесторы, прогноза китайских властей для темпов роста экономики страны на 2023 год, однако ближе к концу торгов развернулся к росту.

Поддержку котировкам оказало заявление гендиректора американской Pioneer Natural Resources Co. Скотта Шеффилда о том, что добыча сланцевых нефти и газа в Пермском бассейне достигнет пикового уровня через пять-шесть лет. Это связано с тем, что лучшие для бурения и добычи участки месторождения истощаются, заявил Шеффилд в интервью агентству Bloomberg в ходе проходящего в Хьюстоне мероприятия CERAWeek.