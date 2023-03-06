Набсовет "Мосбиржи" 7 марта определится с рекомендацией по дивидендам за 2022 год

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет "Московской биржи" 7 марта рассмотрит вопрос о предварительных рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов ПАО "Московская биржа", подлежащих выплате по результатам 2022 года. Об этом говорится в официальной информации биржи.

Набсовет биржи 25 марта 2022 года рекомендовал годовому собранию принять решение не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года. В дальнейшем он планировал вернуться к рассмотрению вопроса о возможности выплаты дивидендов. Годовое собрание акционеров "Московской биржи" 6 июня в соответствии с рекомендациями наблюдательного совета приняло решение не выплачивать дивиденды за 2021 год.

Это решение было основано на дивидендной политике, которая предусматривает приоритетность соблюдения установленных требований к капиталу в компаниях группы "Московская биржа" над распределением дивидендов. Дивидендная политика биржи не меняется, подчеркивалось в сообщении по итогам собрания.

Дивидендная политика биржи, утвержденная осенью 2019 года, предусматривает направление на выплаты акционерам не менее 60% чистой прибыли по МСФО. Компания намеревалась направлять на дивиденды весь свободный денежный поток, который равен операционным доходам и амортизации за вычетом операционных расходов, налогов, CAPEX, изменения регуляторного капитала и стресс-тестов, а также сделок M&A.

"Московская биржа" по итогам 2020, 2019, 2018 и 2017 годов направляла на выплату дивидендов 89% чистой прибыли по МСФО.

Набсовет ПАО "Московская биржа" в начале ноября 2022 года вернулся к вопросу о выплате дивидендов за 2021 год и рекомендовал их не выплачивать.

После этого исполняющий обязанности финансового директора биржи Георгий Урютов говорил, что "Мосбиржа", принимая решение о выплате дивидендов за 2022 год, будет учитывать регуляторные нормативы, программы импортозамещения, инвестиции в развитие и возможные M&A сделки. "Все эти активности генерируют определенный уровень CAPEX. Также мы не снимем с повестки возможные M&A сделки. Кроме того, в условиях текущих ограничений у нас нет возможности забирать деньги из НРД (центральный депозитарий, входит в группу "Московская биржа" - ИФ)", - сказал он.

На уточняющий вопрос о том, может ли в следующем году Мосбиржа рассмотреть вопрос о выплате дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых периодов, директор по связям с инвесторами Антон Терентьев отметил, что на данный момент "на столе" присутствуют все возможные варианты, но пока рано говорить об этом более конкретно.

В повестке дня заседания набсовета 7 марта также утверждении изменений в дивидендную политику Мосбиржи, рассмотрение отчета правления биржи об итогах работы, финансовых показателях и реализации стратегии группы "Московская биржа" в 2022 году.

В конце ноября 2022 года председатель набсовета "Московской биржи" Сергей Швецов сообщал, что обновляемая стратегия "Московской биржи" предполагает и нормализацию ее дивидендной политики, но могут возникнуть непредвиденные обстоятельства.

"Я надеюсь, что будет нормализация (дивидендной политики биржи - ИФ), но это зависит не только от самой биржи. Стратегия, вернее, ее корректировки, предполагают эту нормализацию, но, видите, могут быть обстоятельства, которые мы не можем сегодня предвидеть", - сказал он.

"Сейчас обновляем стратегию, и дивидендная политика - это часть этой истории. Очень активно обсуждаем. В работе этот вопрос. Мы обновляем сейчас стратегию, я надеюсь, что в ближайшие месяцы мы это сделаем", - сообщил Швецов.

Набсовету 7 марта предстоит рассмотреть вопросы, связанные с подготовкой к годовому собранию акционеров, - о рекомендациях набсовета по назначению аудиторской организации, выплате вознаграждения членам набсовета, утверждении положения о вознаграждении и компенсации расходов членов набсовета в новой редакции, изменении количественного состава набсовета, о созыве и проведении годового общего собрания акционеров в 2023 году.

Ранее биржа сообщала, что 6 марта ее набсовет рассмотрит вопрос об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет на годовом общем собрании акционеров биржи.

Основными акционерами "Московской биржи" являются Банк России (11,7%), Сбербанк (10%), ВЭБ (8,4%), ЕБРР (5,3%), State Street Bank & Trust Company (5,3%) и Capital Group Companies (5,2%). Free float составляет 64%.

В группу "Московская биржа" также входят "Национальный клиринговый центр" (НКЦ) и "Национальный расчетный депозитарий" (НРД).