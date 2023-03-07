Новак заявил о необходимости найти ресурсную базу для СПГ-проектов на 34 млн т/г

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Россия с учетом реализованных и строящихся проектов по сжижению природного газа в ближайшие годы выйдет на производство 66 млн т СПГ в год, стратегической задачей является объем не менее 100 млн т в год, заявил через пресс-службу правительства вице-премьер Александр Новак.

Он заявил об этом после совещания по развитию производства СПГ. В совещании участвовали представители Минпромторга, Минэнерго, ведущих компаний, реализующих СПГ-проекты, - "Газпрома", "НОВАТЭКа", "Роснефти", "Росатома", а также российские ученые, включая ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко.

"На сегодняшний день по реализованным проектам производство составляет порядка 33 млн т. С учётом проектов, находящихся в стадии строительства, заводов в Усть-Луге и "Арктик СПГ 2", Россия выйдет на производство 66 млн т СПГ в год. Необходимо дополнительно изыскать ресурсную базу для проектов ещё на 34 млн т СПГ в год, организовать комплексное взаимодействие органов власти и компаний, обеспечить локализацию крупно- и среднетоннажного оборудования для отрасли СПГ, проработать меры снижения административных барьеров", - отметил Новак.

Минэнерго при поддержке Минпромторга предстоит разработать "дорожную карту" проекта с долей отечественных технологий в 80% от потребности отрасли, осуществить мониторинг возможностей и рисков российских СПГ-производств с учётом мирового спроса, консолидировать планы компаний по созданию и закупке оборудования и технологий с последующей организацией их серийного выпуска.

"Главной проблемой отрасли производства СПГ является спрос на специалистов, значительно превышающий предложение. Необходимо решить задачу обеспечения кадрового потенциала для развития отечественного производства СПГ, скоординировать усилия заказчиков для разработки собственных технологий производства оборудования для СПГ - от теплообменников до турбин, которые затем можно вывести в серийное производство, а также проработать обеспечение проектов ресурсной базой с рентабельными запасами газа", - сказал через пресс-службу Литвиненко.

Новак поручил участникам совещания сформировать рабочие группы по направлениям, оценить уровень импортонезависимости в отрасли, создать "дорожную карту" по локализации оборудования и технологий производства СПГ, оценить спрос, ситуацию с подготовкой персонала и обеспечить новые перспективные проекты ресурсной базой.