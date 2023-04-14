Правительство еще не решило вопрос о выделении ресурсной базы под СПГ-проекты

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Вопрос о выделении ресурсной базы под СПГ-проекты пока не решен, сказал журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.

"Понятно, что есть планы до 2030 года по производству 100 млн т СПГ, поэтому надо расширять ресурсную базу", - добавил он.

Ранее "НОВАТЭК" попросил премьер-министра Михаила Мишустина адресно закрепить ресурсную базу под СПГ-проекты для выполнения целей по производству СПГ к 2030 году.

"Мы попросим наше Министерство энергетики и Министерство природных ресурсов посмотреть на необходимые возможные подходы - каким образом, в том числе, удовлетворить возможности компаний. (..). И обязательно посмотрим, как довести объемы его экспорта до 100 млн тонн через семь лет. Вы абсолютно правы, надо обязательно сделать все для того, чтобы это случилось. Сейчас специально сделан такой "проект" (мы его называем "инцидент"). На самом деле это - возможности всех заинтересованных компаний, которые занимаются непосредственно геологоразведкой, добычей, производством СПГ, экспортных компаний и науки - посмотреть, что нужно сделать для этого, в том числе обеспечить ресурсную базу", - подчеркнул Мишустин.

Он пообещал, что соответствующие поручения будут даны. "Пожалуйста, нужно будет представить линейку обоснований. Знаю, что она у вас есть", - добавил премьер.