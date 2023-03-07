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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

FT сообщила о тупике в переговорах ADNOC и Gunvor о сделке

ADNOC хотела купить сырьевого трейдера целиком или стать его мажоритарием, Торнквист не уступает контроль

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Переговоры Национальной нефтяной компании Абу-Даби (Abu Dhabi National Oil Co., ADNOC) с сырьевым трейдером Gunvor Group зашли в тупик из-за расхождения позиций сторон о размере сделки, пишет Financial Times.

По словам источников газеты, ADNOC надеялась приобрести сырьевого трейдера либо целиком, либо мажоритарную долю в нем, однако гендиректор Gunvor Торбьорн Торнквист не хочет уступать контроль над компанией.

Торнквист, контролирующий почти 90% компании, дал понять ADNOC, что готов продать лишь небольшую долю в Gunvor, чтобы привлечь средства для финансирования ее дальнейшего развития, отмечают источники.

Подобная сделка не слишком интересна ADNOC, которая имеет серьезные амбиции в сфере развития трейдинговых операций и планировала получить контроль над Gunvor, пишет FT.

ADNOC, на долю которой приходится порядка 4% поставок нефти на мировой рынок, стремится диверсифицировать источники дохода и выстроить собственный трейдинговый бизнес. В 2023 году компания планирует открыть первый офис в Швейцарии в рамках плана расширения созданного два года назад трейдингового подразделения.

Gunvor тем временем стремится привлечь средства для финансирования дальнейшего развития. Компания является одним из крупнейших трейдеров нефтью и нефтепродуктами, а также важным игроком на рынке сжиженного природного газа.

Торнквист в прошлом году заявлял, что рассматривает возможность заключения партнерств, в том числе для вливания капитала в компанию с целью дальнейшего развития бизнеса.

Швейцария ОАЭ ADNOC Gunvor Торьбьорн Торнквист
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