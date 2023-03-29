BP и ADNOC планируют купить 50% израильской газовой NewMed Energy

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Британская BP Plc и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) создадут совместное предприятие в сфере добычи природного газа и сделают предложение о покупке 50% акций израильской NewMed Energy в рамках сделки на сумму около $2 млрд, сообщает Bloomberg.

По словам представителя BP, за этим приобретением могут последовать другие газовые сделки BP-ADNOC в Средиземноморье и за его пределами.

Delek Group Ltd владеет 55% NewMed, которая до ребрендинга в начале прошлого года называлась Delek Drilling. NewMed принадлежит 45%-я доля в крупнейшем газовом месторождении Израиля "Левиафан" (Leviathan), а также 30%-я в месторождении "Афродита" (Aphrodite), расположенном у берегов Кипра.

BP-ADNOC намерены выкупить находящиеся в свободном обращении акции NewMed (около 45%) и приобрести долю в Delek Group. СП готово заплатить по 12,05 шекеля за каждую акцию NewMed, что представляет собой премию примерно в 72% к их цене на закрытие торгов в Тель-Авиве в воскресенье (7 шекелей).

Котировки акций NewMed Energy взлетели почти на 37% в ходе торгов в среду - до 9,98 шекеля.