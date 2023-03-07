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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

РФ вводит федеральные специальные марки для вина с эмблемой "Вино России"

РФ вводит федеральные специальные марки для вина с эмблемой "Вино России"
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В России вводятся федеральные специальные марки с эмблемой "Вино России", сообщается в телеграм-канале Минфина.

Марки появятся на продукции, которая была выработана из винограда, выращенного в России, и соответствует всем стандартам качества виноделия. Постановление об этом подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

"Главная цель этих мер - добиться повышения качества отечественных вин и информировать потребителя о таких напитках, - говорится в сообщении. - Марки с эмблемой "Вино России" будут предоставляться производителям, входящим в ассоциацию "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" и подтвердившим российское происхождение винограда, который используется для изготовления продукции".

Знак "Вино России" появится на трех федеральных специальных марках с надписями "Вина", "Вина игристые" и "Вина ликерные". Они будут наклеиваться на бутылки вне зависимости от их объема.

Подписанное постановление необходимо для реализации поправок, принятых в ряд федеральных законов в конце 2022 года. Эти изменения были внесены по просьбе бизнеса, уточняет ведомство.

Минфин
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